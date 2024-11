Alexandru Cicâldău a înscris golul gazdelor, în minutul 62, dintr-o lovitură de la 11 metri. Pentru FCSB a punctat David Miculescu, în minutul 17.

Cicâldău, mulțumit și nu prea după egalul cu FCSB



Alexandru Cicâldău a tras de el pentru a duce la capăt derby-ul cu FCSB. La final, mijlocașul a declarat că și-ar fi dorit mai mult victoria:



"A fost un meci cu foarte mare încărcătură. Noi, încă de la început am vrut să câștigăm cele trei puncte. După ce am luat cartonașul roșu ne-am ambiționat mai tare. E important că nu am pierdut, dar ne-am dorit foarte mult cele trei puncte. Le mulțumesc suporterilor care mi-au scandat numele. Am simțit cu toții în teren susținerea lor.



Mă bucur că am reușit să duc două meciuri de 90 de minute în decurs de patru zile. Oboseala e normală, mai am nevoie de câteva meciuri. Încă nu sunt la capacitate maximă. Abordăm fiecare meci la victorie. Așa trebuie să gândim dacă vrem să facem performanță. Suntem un grup unit, au fost momente dificile, dar astăzi am arătat că avem un grup unit", a declarat Alexandru Cicâldău, după meciul Universitatea Craiova - FCSB.



Derby-ul din Bănie s-a terminat la egalitate



FCSB a condus pe "Oblemenco" după golul marcat de David Miculescu în minutul 17. Situația s-a complicat și mai mult pentru Universitatea Craiova în minutul 41, când Ștefan Vlădoiu a încasat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.



Oltenii au revenit în meci în ultima jumătate de oră. Baba Alhassan l-a faultat pe Ștefan Baiaram în careu, iar Alexandru Cicâldău a transformat de la 11 metri. Craiova a continuat să pună probleme în zece oameni, dar FCSB a fost la un pas să primească și ea un penalty în prelungiri.



Luis Phelipe a șutat puternic din careu, iar Maldonado a respins mingea cu mâna. Centralul Florin Andrei a acordat lovitură de la 11 metri, dar apoi a intervenit sistemul VAR. Verificarea fazei a arătat că Luis Phelipe s-a aflat în afara jocului, motiv pentru care s-a acordat ofsaid. Astfel, Universitatea Craiova a scăpat basma curată.



În final s-au mai acordat două cartonașe roșii pentru FCSB. Baba Alhassan a fost eliminat pentru o intrare dură asupra lui Maldonado, în timp ce Dawa a primit și el al doilea cartonaș galben pentru un incident cu Vladimir Screciu.



Derby-ul de la Craiova s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Acest rezultat încurcă cele două rivale din Liga 1. Trupa lui Costel Gâlcă rămâne pe locul 5, cu 22 de puncte. FCSB se află la un punct în spatele oltenilor, cu 21 de puncte. Campioana en-titre are în continuare un meci mai puțin disputat.