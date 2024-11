Baiaram i-a dat peste nas arbitrului Florin Andrei. Ce i-a spus centralul înainte să acorde penalty în Universitatea Craiova - FCSB

Cele două rivale și-au împărțit punctele după ce meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Pentru Craiova a înscris Alexandru Cicâldău (62'-pen.), în timp ce pentru FCSB a punctat David Miculescu (17').



Ce a declarat Baiaram după Universitatea Craiova - FCSB



Ștefan Baiaram a reușit să obțină penalty-ul din care Alex Cicâldău a restabilit egalitatea. După meci, Baiaram a spus că a fost faultat în careu de Baba Alhassan, deși arbitrul Florin Andrei nu l-a crezut. VAR-ul a tranșat situația:



"E un rezultat pozitiv pentru noi la cum s-a desfășurat jocul. Am jucat mai bine de 45 de minute în zece oameni. Probabil ne-am dorit mai mult după eliminare. A trebuit să alergăm mai mult, așa au apărut ocaziile. Păcat că n-am reușit să marcăm mai mult.



Eu am simțit contact la penalty. Domnul arbitru mi-a zis că nu m-a atins, eu i-am zis că da. E bine că avem această tehnologie (n.r VAR). În meciul acesta am luptat, am arătat că putem juca și cu un om în minus. Suntem conștienți că nu suntem într-o perioadă bună. Îi înțelegem pe suporteri. Noi ne dorim să câștigăm de la meci la meci, azi am făcut un meci mult mai bun. Sper să o ținem tot așa", a declarat Ștefan Baiaram, după Universitatea Craiova - FCSB.