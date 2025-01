După meci, Alexandru Chipciu (35 de ani) a criticat dur condițiile de joc de pe stadionul Arcul de Triumf. El spune că ambele echipe au fost dezavantajate de acest gazon.



Chipciu, supărat după Dinamo - U Cluj: "Terenurile sunt vai de capul lor"



Veteranul celor de la "U" Cluj spune că arena Arcul de Triumf ar trebui să rămână dedicată rugbyului, să nu mai găzduiască meciuri de fotbal:



"Nu cred că a fost o echipă care să vină pe Arcul de Triumf și să aibă atitudinea noastră. Am dominat aici. Mi-am dorit să văd cum ne descurcăm pe un teren greu, contra unei echipe grele. Am arătat personalitate. Și dacă pierdeam, nu îmi părea rău. E greu să controlezi mingea pe acest teren, degajezi ca la rugby. Cred că ar trebui să rămână un teren de rugby.

E păcat că n-am jucat pe Arena Națională, suntem două echipe cu un joc bun. Am construit 1 miliard de stadioane, dar terenurile sunt vai de capul lor. Ne-am antrenat și pe sintetic, astea sunt condițiile acum. Sunt fericit pentru că am arătat bine, avem ritm.



Injuriile fac parte din joc. Când vin de la dinamoviști nu că îmi plac, dar parcă mă enervează mai puțin. Când se joacă meciurile astea simți nebunia aia pentru fotbal. Pentru momentele astea trăiești. Sper să le trăiesc în continuare.



Cu Nistor mă înțeleg foarte bine, suntem colegi de cameră, colegi de vestiar. Stăm toată ziua împreună. Nu are rost să ne uităm la calcule, cel mai important lucru e să prindem play-off-ul. La cum am arătat astăzi, nu sunt supărat nici dacă terminăm pe 12. Am dominat adversarul. Mie, ca om, nu îmi place să mă ascund și să trag de rezultat. Mai e cale lungă până la titlu. Important e să prindem play-off-ul", a declarat Chipciu, la finalul meciului cu Dinamo.

Dinamo și "U" Cluj au remizat pe Arcul de Triumf



Doi giganți înfrățiți, Dinamo și "U" Cluj, au remizat pe stadionul Arcul de Triumf, scor 0-0. Ambele echipe au avut ocazii mari, dar cei doi portari au fost la înălțime.



În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj rămâne pe locul 1 în clasament. Și Dinamo ține aproape de lider, "câinii" se află pe locul 3, la doar trei lungimi în spatele ardelenilor.



Dinamo scapă neînvinsă după două meciuri "de foc" la început de 2025, cu Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Ambele echipe mai au câteva emoții pentru calificarea în play-off, dar sunt tot mai aproape de realizarea obiectivului.