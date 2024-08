Charalambous, verdict despre situația lui Vlad Chiricheș la FCSB: "Am auzit ce a spus patronul!"

UTA Arad și FCSB își vor da întâlnire în cadrul etapei #7 a Superligii României. Partida se va desfășura pe stadionul "Francisc Neuman" din Arad și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro și pe Facebook Sport.ro, nu mai devreme de ora 21:30.

Elias Charalambous a spus tot! Ce se va întâmpla cu Vlad Chiricheș la FCSB

Vlad Chiricheș se află într-o situație delicată la FCSB, după ce Gigi Becali, patronul clubului, și-a exprimat nemulțumirea față de prestațiile fundașului central. Becali a menționat public că este posibil să îi propună lui Chiricheș rezilierea contractului, nemulțumirile sale fiind legate de gafele repetate ale jucătorului, cea mai recentă dintre ele având loc în meciul cu LASK Linz.

Elias Charalambous, antrenorul echipei, a abordat cu mult tact acest subiect în cadrul unei conferințe de presă.

Deși a evitat să ofere detalii concrete despre situația lui Chiricheș, Charalambous a explicat importanța și respectul pe care îl are pentru fundașul de 34 de ani. Antrenorul a evidențiat rolul semnificativ pe care îl joacă Chiricheș în vestiar, datorită personalității și experienței sale vaste.

"Am auzit ce a spus patronul. Știți, Chiricheș e un nume imens în România. A făcut lucruri mărețe alături de club. Am mai spus-o, este foarte important în vestiar, prin personalitatea sa, prin cunoștințele sale, experiența. Este un jucător pe care îl respect enorm. Nu am vorbit încă, dar Chiricheș este concentrat, și singurul lucru pe care îl va face acum va fi să se pregătească pentru meciul de mâine", a declarat tehnicianul cipriot.

Chiricheș, aflat la a doua sa perioadă la FCSB după ce a revenit în vara lui 2023, a avut un sezon dificil, fiind utilizat în doar șase partide.

În 2013, FCSB a obținut 9,5 milioane de euro din transferul lui Vlad Chiricheș la Tottenham, însă, în prezent, se pare că viitorul său la clubul bucureștean este incert.