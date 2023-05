CFR Cluj se revoltă după explicațiile lui Kyros Vassaras: "Rușinos, jenant, sfidare, incompetență"

La trei zile după meciul din Giulești, Balaj reclamă o fază din minutul 25, când scorul era 2-1 pentru Rapid. Ermal Krasniqi a șutat din interiorul careului, mingea a părut să treacă pe lângă brațul lui Junior Morais, iar apoi a fost respinsă de Horațiu Moldovan în transversală. Balaj susține că, de fapt, mingea l-ar fi șters pe palmă pe Morais, astfel că CFR Cluj ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.

CFR Cluj se revoltă după explicațiile lui Kyros Vassaras

Într-o explicațe oferită astăzi, Kyros Vassaras, președintele CCA a explicat că "VAR nu a avut elemente clare și evidente" pentru presupusul henț al lui Junior Morais, iar "mingea nu își schimbă direcția".

Explicația nu l-a mulțumit deloc pe Cristi Balaj, iar președintele lui CFR Cluj a reacționat dur.

"Este rușinos. El a interpretat că nu sunt pixelii suficienți sau că nu este zoom-ul suficient. Nu știu, a dat o explicație care este mai mult decât jenantă. Ori vorbim de o sfidare, ori de incompetență.

Se duce palma în spate. Mingea trece printre corpul lui Morais și mână. Te uiți la mână, nu la direcția mingii, pentru că mingea a fost ușutat. Mâna trebuie să-și schimbe direcția, nu mingea. I se duce palma în spate.

Mingea are circumferința între 68 și 70 de centimetri. Se duce palma în spate, îi șterge palma. Uitați-vă, se vede. A zis că nu are zoom, nu știu ce-mi explica el de zoom. A vorbit despre această fază la fel cum a vorbit în acele trei ore. Cum să nu vezi că mingea șterge palma jucătorului? Mingea nu are cum să trecă între corp și mână pentru că are diametrul mare. Tot ce este dubios este împotriva CFR-ului!", a spus Cristi Balaj, la Digisport.

Explicația lui Kyros Vassaras

"VAR a informat arbitrul să întârzie reluarea jocului întrucât verifică un posibil henț. VAR a verificat imaginile din toate unghiurile pentru a identifica dacă mingea a fost atinsă sau jucată de fundaș. Încearcă să selecteze cea mai bună imagine pentru a avea elemente clare și evidente. Apărătorul are mâna într-o poziție nenaturală. Această poziție se sancționează doar atunci când brațul atinge sau joacă mingea.

Din toate unghiurile, este foarte clar că mingea nu își schimbă direcția. Pentru a identifica cea mai mică sau neglijabilă atingerea a mingii cu mâna, VAR trebuie să foloseasă doar imagini filmate în super slow-motion, cameră care nu a fost disponibilă la această partidă. Atunci când VAR nu are elemente clare și evidente, nu poate interveni asupra deciziei de către arbitru pe terenul de joc", a spus Vassaras.