CFR Cluj acuză erori importante de arbitraj împotriva echipei: "Participăm cu un cuțit în spate"

Despărțite de trei puncte, cele două formații au nevoie neapărat de victorie, CFR Cluj pentru a rămâne în cursa pentru titlu, iar Universitatea Craiova pentru a mai spera la pozițiile pentru cupele europene.

Cristi Balaj a vorbit despre situația în care se află campioana României după trei înfrângeri consecutive, aducând în discuție și greșelile de arbitraj din cauza cărora a avut de suferit echipa.

"În momentul în care Krasniqi a şutat spre poartă, mingea a fost respinsă de Moldovan în bară şi nu ştiam de ce solicită Krasniqi penalty. Reacţia lui a fost imediată, până să ajungă mingea să lovească bara.

Ne-am uitat la acea fază, înainte ca Moldovan să respingă mingea. Junior Morais depărtează braţul de corp, mingea îi trece pe lângă corp şi îi şterge mâna. Se vede cum se mişcă palma în spate.

Obligatoriu, o singură decizie există aici. Lovitură de pedeapsă şi cartonaş galben. Nu mă mai întrebaţi de VAR, că o să vină Kyros Vassaras şi o să vă explice trei ore. Noi participăm la această competiţie cu un cuţit în spate.

Am avut şi cu Sepsi, când am câştigat. Am avut faze în care Vassaras a spus că nu trebuia dat penalty pentru CFR Cluj pentru că a fost un contact soft, dar se pare că la meciul cu Rapid, contactul soft nu mai are relevanţă", a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

Programul play-off-ului:

Etapa 7

Farul Constanța - Rapid București (6 mai, ora 21:30)

CFR Cluj - Universitatea Craiova (7 mai, 21:00)

FCSB - Sepsi OSK (8 mai, 21:00)

Etapa 8

Rapid București - Sepsi OSK (12 mai, 20:30)

Universitatea Craiova - Farul Constanța (13 mai, 21:30)

FCSB - CFR Cluj (14 mai, 20:30)

Etapa 9

Farul Constanța - FCSB (20 mai, N/A)

Rapid București - Universitatea Craiova (20 mai, N/A)

Sepsi OSK - CFR Cluj (20 mai, N/A)

Etapa 10

CFR Cluj - Farul Constanța (27 mai, N/A)

FCSB - Rapid București (27 mai, N/A)

Universitatea Craiova - Sepsi OSK (27 mai, N/A)