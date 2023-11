CFR Cluj (32 de puncte) nu a mai câștigat în campionat de patru etape, iar acum ardelenii se situează la cinci lungimi în spatele liderului FCSB (37 de puncte).

CFR Cluj a decis ce se va întâmpla cu Andrea Mandorlini

Chiar dacă echipa din Gruia a irosit șansa de a o devansa pe FCSB în campionat, iar ultimele rezultate nu sunt cele mai bune, conducerea clubului încă are încredere în Andrea Mandorlini.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a subliniat că postul antrenorului italian la formația de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" nu e în pericol.

De asemenea, oficialul ardelenilor a oferit și câteva motive despre forma slabă a echipei din ultimul timp

"(n.red. E postul antrenorului în pericol?) Nu. Am avut o posesie de aproape 70% la meci (n.r. contra UTA), am avut 30 de șuturi spre poartă, 7 pe spațiul porții, comparativ cu doar unul al adversarilor. Am dat gol, a fost off-side. Am avut 11 – 1 cornere în favoarea noastră.

Mai mult decât atât, avem mulți jucători accidentați. Se vede că există relații de joc, trasee de joc care se antrenează și atunci... Un antrenor duce echipa până în fața porții. De acolo vorbim deja de inspirația jucătorilor.

La Iași, la scorul de 3-3, am înscris un gol valabil, pe care asistenții și cu cei din camera VAR, care nu au arbitrat în această etapă, asta înseamnă că și-au dat seama si cei de acolo (n.r. CCA) că au greșit, l-au anulat. Așa-i la fotbal", a spus Cristi Balaj, potrivit iamsport.ro.

CFR Cluj, în campionat

După 17 etape disputate în primul eșalon al României, CFR Cluj se situează pe poziția secundă cu 32 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Andrea Mandorlini a înregistrat până acum nouă victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.