Prezentat oficial cu două zile înaintea partidei din campionat, Florin Tănase nu va face parte din lotul echipei pentru confruntarea cu dobrogenii.

Anunțul a fost făcut de Elias Charalambous, care a explicat că jucătorul de 29 de ani mai are nevoie de timp pentru a se adapta.

"Florin Tănase are nevoie de timp să se adapteze, pentru meciul de mâine e out, nu e 100% pregătit. Avem 24-25 de jucători care se luptă pentru formula de start. Jucătorii au competiție, există concurență.

Am spus că mi-ar plăcea să-l am pe Tănase în echipă. Nu l-am antrenat, dar din ce am văzut la el și din ce am auzit de la colegii din staff, e un jucător care ne va ajuta", a declarat tehnicianul, în cadrul unei conferințe de presă.

Florin Tănase, discurs lacrimogen după revenirea la FCSB

După revenirea la campioana României, Florin Tănase nu s-a ferit de răspuns la întrebări. Atacantul în vârstă de 29 de ani s-a declarat fericit că a revenit la "echipa pe care a susținut-o de mic copil" și le-a mulțumit suporterilor, pe care vrea să nu îi dezamăgească cu prestațiile sale.

"În primul rând sunt fericit că m-am întors acasă, m-am întors la echipa pe care o iubesc de mic copil, mă simt bine, nu îmi e greu să mă integrez în echipă pentru că pe majoritatea îi cunosc și pe ceilalți în ultima lună, ultimele două luni i-am cunoscut, deci, sunt fericit că m-am întors!

Normal, contează foarte mult, mai ales când ești dorit atât de mult de suporteri, ieșeam la orice plimbare și nu exista să nu mă oprescă câțiva suporteri și să îmi spună să mă întorc. Pentru mine este ceva extraordinar și sper să am evoluții la fel de bune ca și în trecut și împreună cu fanii să facem rezultate bune. Numai cu ajutorul și cu sprijinul lor putem să reușim.

Cu siguranță această experiență, să câștigi titlul, contează foarte mult și îți dă un plus de încredere și de maturitate. Cu siguranță fiecare dintre ei sunt la un nivel bun și au încredere", a spus jucătorul.