Moldovenii pregătiți de Dan Alexa sunt singurii din Superligă fără victorie după 12 etape și au în față un program infernal în următoarele runde. După reluarea campionatului, Botoșaniul va juca în deplasare cu Sepsi, iar apoi vor urma U Cluj (acasă) și Farul Constanța (deplasare).

Cândva implicată în lupta pentru play-off din Superligă, FC Botoșani se va lupta în acest an, cel mai probabil, pentru evitarea retrogradării.

În cazul în care echipa va ajunge în Liga 2 după 11 ani, Valeriu Iftime, patronul echipei, spune clar în dialog cu Sport.ro că este gata să se retragă.

Valeriu Iftime: ”Nu rămân în Liga 2 la Botoșani”

„Cred că suntem conștienți cu toții că avem o poveste complicată și că avem două sau trei meciuri infernale și terminăm turul acesta într-un mod absolut deplorabil față de ce am crezut noi că o să facem.

Sunt trei meciuri grele, mergem la Sepsi, vine acasă Clujul și terminăm la Constanța, după care o luăm de la zero. Poate că Dumnezeu ne luminează și ne dă puterea ce trebuie să facem, adică puncte. Nici dacă-mi spuneți acum nu cred! Dacă mă uit în clasament văd, dar nu cred! Am o echipă care știe fotbal, dar are nevoie și de baftă.

(...)

Nu vag, mă gândesc bine și apăsat (n.r. - la retrogradare). Dacă, Ferească Dumnezeu, ajungem acolo... o să mă sunați să mă întrebați ce fac în energetic, în mediu, în altceva, nicidecum în fotbal, că nu mai pot să mă ascociez cu acest minunat sport.

(n.r. - Deci din Liga 2 gata?) Sută la sută! Caut soluții să nu ajung acolo sau caut soluții să rămân cumva în fotbal, dar nu în Liga 2 la Botoșani. Să vedem, nu știu!”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.

FC Botoșani s-a înființat în 2001, iar în 2013 a promvoat pentru prima oară în istorie în Superliga României.

Cea mai mare performanță a clubului pe plan intern este clasarea pe locul patru la finalul sezonului 2019-2020, soldată și cu o calificare în preliminariile UEFA Europa League.