După 19 etape desfășurate în SuperLiga României, Dinamo completează podiumul cu 32 de puncte. Opt victorii, opt remize și trei eșecuri a consemnat până în clipa de față formația dirijată de Zeljko Kopic.



Ce fotbalist de la Dinamo l-a impresionat pe George Țucudean: ”Îmi place cum joacă”



Într-o discuție cu Sport.ro, Țucudean a analizat-o pe Dinamo. A spus că răbdarea și omogenitatea grupului le-au adus ”câinilor” aceste rezultate pozitive, care i-au urcat, la un moment dat, chiar în vârful clasamentului.



De altfel, Țucudean a mărturisit și că atacantul kosovar, Astrit Selmani, este jucătorul de la Dinamo care l-a impresionat.



”A avut răbdare, continuitate cu același antrenor și cu același nucleu de jucători. Uite că în timp lucrurile se așază și vin rezultatele. Acum, vedem până la sfârșit.



Mă bucur că au făcut primul pas, să aibă șanse la play-off. După, în play-off, sunt meciuri foarte grele, disputate. Puternice. Dacă vor juca cu stadionul plin vor avea un atu în plus față de celelalte echipe și m-aș bucura să se claseze tot mai sus.



La Dinamo mă impresionează grupul. Îmi place Selmani cum joacă. Acum, nu știi de unde apare unul care să-ți câștige meciurile. Cum s-a întâmplat aseară, să dea fundașul două goluri și să întoarcă rezultatul (n.r. referitor la Lucas Masoero, în ”U” Cluj - CFR Cluj 3-2).



Dacă ai grup puternic excelezi. Cum am fost noi la CFR Cluj, am avut grup extraordinar și am câștigat atâtea campionate”, a spus George Țucudean pentru Sport.ro.



Pentru ”câini” urmeaz meciul cu Poli Iași de vineri, 13 decembrie, de la ora 20:00. Dinamo va primi vizita moldovenilor pe ”Arcul de Triumf” în etapa #20 a SuperLigii României.