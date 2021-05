"Ce e asta? Nooo!" Ouzounidis, raspuns categoric dupa ce a fost intrebat daca se teme ca va fi dat afara

Desi a pierdut cu Botosani si a ajuns la 3 infrangeri consecutive in playoff, grecul Ouzounidis nu are emotii in privinta postului sau.

"Ce e asta? Nooo!" - a raspuns antrenorul Craiovei cand a fost intrebat daca se teme pentru demitere.

Ouzounidis le-a transmis jucatorilor ca e multumit de jocul lor si crede ca CS Universitatea ar fi meritat sa se impuna in fata Botosaniului. Mare problema pe care o are acum antrenorul Craiovei: criza numerica din lot.

"Azi nu am meritat sa pierdem meciul, am fost mai buni, dar nu am putut sa castigam. Nu pot sa spun nimic de jucatorii mei. Nu avem solutii pe multe dintre posturi, ma gandesc la fotbalistii mei. Avem o mare problema cu jucatorii acum. Marele obiectiv e sa castigam Cupa si sa terminam pe locul 3. Trebuie sa gasim jucatori! Sunt mandru de jucatorii mei. Azi am fi meritat sa castigam, am fost mult mai buni decat adversarul. Dar asa e fotbalul. Marea problema e lipsa de solutii in cateva posturi", a comentat Ouzounidis la Digisport.