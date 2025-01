Ardelenii au primit vizita echipei din Crâng pe ”Cluj-Arena” sâmbătă după-amiază, de la ora 14:30, într-un meci din sezonul regulat al SuperLigii României care a contat pentru etapa #22.



Ce a spus Sabău despre Constantin Budescu: ”În orice moment poate să facă asta”



Ioan Ovidiu Sabău a remarcat abilitățile atacantului de la Gloria Buzău, Constantin Budescu, despre care a spus că în orice moment din timpul confruntărilor poate să surprindă.



”Au câțiva jucători buni, dacă îl lași pe Budescu, în orice moment poate să inventeze ceva, la fel Tavares, e un jucător cu personalitate, a stat destul de bine în teren.



Eugen e un antrenor bun, meticulos, așează foarte bine echipa în teren, dar noi eram favoriți și trebuia să câștigăm. Nu mă așteptam să arătăm atât de slab în prima repriză”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.



Dacă Sabău a fost calm după meci, Constantin Budescu a fiert de furie. Fotbalistul a făcut praf arbitrajul, după ce VAR-ul a dictat două lovituri de la 11 metri pentru ”U” Cluj pe final.



”Da, este frustrant, dar nu avem ce face. Am venit aici, ne-am chinuit, am alergat degeaba, am mers atâta drum și ne-a fost luat un punct. Nu știu dacă puteau să ne dea gol din altceva decât din penalty, din ce am înțeles discutabile. Unul n-a fost deloc.



Suntem obișnuiți, să zic așa. Probabil suntem echipă mică, U Cluj e de tradiție, se bate la primul loc și poate a zis să-i mențină acolo. Trebuie să se gândească arbitrii că își bat joc de cei care fac eforturi să susțină această echipă. Am venit cu autocarul, unii cu avionul, ne-am plătit biletele ca să fim mai odihniți, iar ei vin și arbitrează de maniera asta, cu tot cu VAR.



Dacă nu aveam VAR-ul și dădeai fără, nu se punea așa... Te uiți, verifici, și tot dai... N-am văzut fazele, mi s-a spus în vestiar că sunt telefoanele pline de mesaje. Le-au zis zeci de oameni din fotbal că nu se poate așa ceva, nici pe vremea când juca dânsul (n.r.-Eugen Neagoe) nu se dădea așa ceva.



Trebuie să obținem puncte. La Buzău nu iese nimeni să vorbească, ce zic, 'hai să-i furăm și p-ăștia un pic', nu zice nimeni nimic. E viciere de rezultat, din punctul meu de vedere. Am vrut să ies afară, am jucat câțiva ani fotbal și îți bați joc de mine așa? Dacă mă iei la mișto, nu mai are rost să stau pe teren.



A zis că o să-mi dea galben și am considerat că nici galben nu merita acest arbitru să-mi dea, așa că am preferat să stau în teren.



Ultimul loc, da, dar dacă vă uitați pe ce am jucat în ultimul timp... Dacă vedeți ce penalty trebuia să avem noi la UTA... O nesimțire pe față, l-au pus pe acest arbitru care nu avea multe așa multe meciuri în Liga 1. El a venit și a verificat, putea să nu dea. Dacă asta a vrut să dea, asta a dat.



E foarte greu. La ce am pățit în această seară, ne așteaptă vremuri grele. Trebuie să ne obișnuim și să încercăm să ne salvăm de la retrogradare”, a spus Budescu.