Ce a spus Cătălin Cîrjan după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (32), din centrarea kosovarului Astrit Selmani. Dinamo a avut o bară, în minutul 40, prin Gheorghi Milanov.

În minutul 73, fundaşul mexican Paolo Medina a respins de pe linia porţii şutul lui Eddy Gnahore.

Dinamo a câştigat toate cele patru meciuri de acasă din acest sezon. Unirea Slobozia, echipă antrenată de ex-dinamovistul Adrian Mihalcea, venea după două victorii consecutive.

Reacția lui Cătălin Cîrjan după victoria cu Unirea Slobozia

Marcatorul golului care a adus cele trei puncte pentru Dinamo a vorbit despre evoluția echipei și despre importanța succesului obținut.

"O revenire foarte frumoasă, o seară frumoasă, o să ne bucurăm de această seară până luni. Am făcut mai multe faze frumoase în prima repriză.

În a doua repriză, am suferit, am jucat ca o echipă și am luat cele trei puncte. Au fost mulți jucători accidentați, dar cei care au intrat, au făcut-o foarte bine.

Au avut și ei ocazii, Golubovic și-a făcut treaba, ne-a salvat la două-trei faze.

Autocarul este foarte frumos, avem toate condițiile să facem performanță, de la autocar, la condiții de antrenament, tot", a spus Cătălin Cîrjan, la Digi Sport.