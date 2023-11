Ardelenii au făcut deplasarea pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, pentru meciul împotriva lui Poli din a 16-a etapă din sezonul regulat al Superligii României.

Ce a avut de zis Andrea Mandorlini după thriller-ul cu Poli Iași

După meci, Andrea Mandorlini a precizat că ardelenii au început cât se poate de rău partida, având în vedere că Poli Iași a condus-o pe CFR Cluj la începutul meciului cu 2-0.

De asemenea, tehnicianul italian a subliniat că elevii săi au intrat, ulterior, în controlul meciului și ar fi putut chiar să câștige partida cu Poli Iași.

„Am început foarte rău această partidă. Nu ne puteam imagina că o să începem așa prost. Am început partida de la 0-2, după două centrări care s-au transformat în gol. După care, am reușit să controlăm partida, am marcat, am și condus.

Repriza a doua puteam să închidem meciul să facem 4-2. Până la urmă, s-a terminat 3-3.

Ca să câștigi campionatul trebuie să primești mai puține goluri. Au fost foarte multe situații acolo în partea dreaptă, poziții greșite pe care le-am avut în apărare. Am suferit foarte mult în partea dreaptă”, a spus Andrea Mandorlini după remiza cu Poli Iași.

Poli Iași - CFR Cluj 3-3

Shayon Harrison a deschis scorul în minutul 11, ca Matija Katanec să ducă scorul la 2-0 în minutul 22. CFR Cluj a întors însă soarta partidei încă din prima parte. Avounou a micșorat diferența în minutul 27, Ajeti a restabilit egalitatea în minutul 38, iar Otele a adus-o pe CFR Cluj în avantaj chiar înainte de pauză, în minutul 44.

Repriza secundă a fost din nou ca un rollercoaster pentru ardeleni. Shayon de la Poli Iași a făcut 3-3, iar Daniel Bîrligea a avut un gol anulat din cauza unui ofsaid. Tabela de marcaj a rămas la fel până la capătul celor 90 de minute. CFR Cluj a pierdut, astfel, trei puncte importante în lupta pentru titlu și pentru devansarea liderului FCSB.