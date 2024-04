Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali: titlul și grupele Champions League

După ce s-a clasat de șapte ori pe locul doi în ultimii opt ani, FCSB este favorită pentru câștigarea titlului în acest sezon, având un avans de șapte puncte față de locul doi, după două etape din play-off.

Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali

Becali nu țintește, însă, doar titlul de campion, ci și un parcurs senzațional în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat că nu va da prime jucătorilor pentru câștigarea titlului, ci doar dacă aceștia vor aduce bani în conturile clubului.

Acest lucru este posibil doar cu un parcurs cât mai bun în competițiile organizate de UEFA. Dacă va câștiga titlul, FCSB va începe din primul tur preliminar, iar dacă va reuși să treacă va fi recompensată cu 280.000 de euro.

Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Florinel Coman și compania ar aduce în conturile clubului din Berceni nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!

”Nu există primă de titlu! Trebuie să produci bani ca să iei bani. Există primă de Champions, de Europa și de Conference. Chiricheș are 200.000, Florinel Coman are 300.000. Dacă iau 50 de milioane, îi dau lui Florinel. I-am spus că dacă nu are ofertă la vară, îi fac 60.000, ia 750.000 pe an!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

FCSB va avea un program infernal dacă va fi campioană

Dacă va câștiga titlul, primul meci oficial al lui FCSB din noul sezon va fi Supercupa României. Formația lui Elias Charalambous va primi vizita câștigătoarei Cupei României, pe 6 iulie.

Pe 9 sau 10 iulie, FCSB ar urma să joace în prima manșă din turul 1 preliminar Champions League, iar pe 16/17 iulie returul. Între cele două manșe europene este programat startul campionatului din România, în jurul datei de 13 iulie.

Astfel, un start de foc pentru viitoarea campioană a României: primele 4 meciuri oficiale se vor disputa în decurs de doar 10 sau 11 zile, dacă nu vor apărea amânări.