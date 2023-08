Câte bilete mai sunt disponibile pentru FCSB - CFR Cluj, la nici 24 de ore după ce au fost puse în vânzare

Marți, în prima oră de la punerea în vânzare a tichetelor, FCSB a vândut peste 6.000. Miercuri, la prânz, la nici 24 de ore după ce biletele s-au putut achiziționa online, formația roș-albastră a trecut de borna 22.000.

Peste 22.000 de bilete vândute la FCSB - CFR Cluj

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, anunță că au mai rămas aproximativ 5.000 de bilete disponibile pentru partida cu CFR Cluj. Câteva dintre acestea vor fi vândute exclusiv la casele fizice.

"Din 27.540 locuri vandabile, am trecut de 22.000.

Vom păstra și pentru casele de bilete pentru a veni în sprijinul celor care n-au acces online, doar că, probabil, vor rămâne foarte puține", a transmis Mihai Stoica.

Costul biletelor la FCSB - CFR Cluj, pe Stadionul Steaua

PELUZE - 30 LEI

TRIBUNA 2 - Inel 1 - 50 LEI

TRIBUNA 2 - Inel 2 - 40 LEI

TRIBUNA 1 - Inel 2 - 60 LEI

TRIBUNA 1 - Inel 1 - 100 LEI

VIP - 200 LEI

Florinel Coman, declarație în forță înainte de FCSB - CFR Cluj

Florinel Coman, winger-ul FCSB-ului, a vorbit despre meciul de duminică și a remarcat că odată cu revenirea lui Vlad Chiricheș, a revenit și gruparea roș-albastră pe stadionul „Steaua” din Ghencea.

De asemenea, fotbalistul lui Elias Charalambous a precizat că partida cu ardelenii va fi grea și că spectatorii vor veni în număr cât mai mare la stadion, să vadă un asemenea meci pe arena din Ghencea.

„Am avut emoții și zilele acestea, dar am zis să stăm liniștiți. S-a semnat. Suporterii abia așteaptă să vină să ne susțină în ”Templul” fotbalul românesc. Pentru noi va fi altceva, pentru jucătorii noi de aici. Mă bucur pentru Chiri, odată cu revenirea lui am reușit să mergem în Ghencea.

Nu trebuie să spunem că este meciul câștigat. E clar, jucăm pe Ghencea, toate bune și frumoase, dar jucăm cu CFR-ul.

Meciurile cu CFR au fost mereu grele. Trebuie să ne montăm să jucăm bine. Eu cred că stadionul va fi arhiplin. Așa am făcut anul trecut când am jucat în Conference League, am avut 40.000 de oameni. Pentru suporteri este altceva”, a spus Florinel Coman, potrivit DigiSport.