Între timp, atât Rapid, cât și ”tunarii” s-au descotorosit de serviciile lui Cătălin Cîrjan. Înainte de startul oficial al stagiunii 2023/24, fotbalistul a semnat cu Dinamo, rivala giuleștenilor.

Cătălin Cîrjan a rupt tăcerea după ce a semnat cu Dinamo

Cîrjan a indicat faptul că a fost un sezon încărcat pentru el, dar chiar și așa, a evidențiat că a trecut peste escapada nefericită de la Rapid, unde nu s-a putut integra în primul ”11”.

De asemenea, jucătorul a mai fost întrebat și dacă a existat vreo problemă cu Cristiano Bergodi, fostul principal din Giulești, dar Cîrjan a fentat un răspuns concret.

”A fost un sezon dificil pentru mine, n-aș vrea să vorbesc foarte multe, e în trecut. A fost dificil pentru că nu am jucat cât îmi doream. Cred că am început foarte bine cu domnul Mutu, după au fost niște schimbări și nu a mers așa cum mi-am dorit eu.

Ce știți voi, știu și eu. Nu cunosc foarte multe. Am avut discuții cu antrenorii, nu mi s-a spus un motiv exact pentru care nu joc. Eu m-am antrenat în fiecare zi, am dat totul, dar din păcate nu a fost să fie și lăsăm în urmă ce s-a întâmplat. Nu am plecat cu un gust amar de la Rapid.

(n.r.-A fost o problemă lipsa de comunicare dintre tine și domnul Bergodi?) Se poate, nu vreau să vorbesc mai mult despre ce s-a întâmplat cu domnul Bergodi”, a spus Cătălin Cîrjan, potrivit DigiSport.

La Rapid, Cîrjan a bifat 19 apariții și a oferit un singur assist, în cele 786 de minute petrecute în echipamentul giuleștenilor. Fotbalistul nu s-a impus însă în primul ”11” al echipei din sezonul 2023/24.