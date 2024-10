Rapid l-a adus la finele stagiunii precedente pe nord-irlandezul Neil Lennon pe banca tehnică. S-a dovedit însă a fi un eșec pentru giuleșteni, care, cu noul antrenor la cârmă, au înregistrat în startul noului sezon doar cinci remize și un eșec.



Motiv pentru care Dan Șucu & Co. au decis să-l aducă pe Marius Șumudică, cel care anul trecut, înainte de aducerea lui Cristiano Bergodi, chiar declarase în direct la TV că își dorește enorm să preia echipa sa de suflet, Rapid.



Acum, cu Șumi pe bancă, Rapid e pe locul 12/16, cu 13 puncte acumulate după 12 etape desfășurate în clasament, și cu două victorii, șapte remize și trei eșecuri.



”Cât mai stați la Rapid?” Dan Șucu a răspuns fără ezitare



Dan Șucu a oferit un interviu pentru Rapid TV în care întrebările au fost puse de fanii Rapidului, prin intermediul rețelelor social media.



”(n.r. Ați avut vreun moment intenția să vă retrageți?) Nu, nu am avut intenția de a mă retrage. Chiar am un mod de a discuta cu colegii mei. Le-am explicat întotdeauna că atunci când obosești, trebuie să înveți să te odihnești puțin, nu să renunță. Renunțarea nu face parte din educația noastră. Nu cred că niciun rapidist nu se gândește la renunțare. Învață să te odihnești atunci când ești obosit, dar nu să renunți?



(n.r. Câți ani vreți să stați la Rapid?) Asta nu mai e decizia mea. Iubesc și eu acum Rapidul. Iubesc tot ce se întâmplă în jurul Rapidului. Copiii mei iubesc Rapidul. Atât timp cât sunt sănătos și cât simt că am energia pe care o am în continuare. Dacă nu o să am puterea respectivă, doar atunci m-aș putea retrage”, a spus Dan Șucu.