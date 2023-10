Cu Andrea Mandorlini pe bancă, CFR Cluj vizează titlul și a avut un început bun de campionat. Președintele Cristi Balaj a oferit un interviu pentru Sport.ro jurnalistului Florin Caramavrov, în care a discutat despre mai multe teme arzătoare.

Fostul mare arbitru - considerat de mulți un om care ar trebui să se afle în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) - a fost întrebat în interviul pentru Sport.ro și care i se pare cea mai avantajată formație din Superliga, unde în clasament conduce FCSB, marea rivală a trupei din Gruia.

Iată mai jos o parte din interviul cu fostul mare central din Baia Mare.

Care ți se pare cea mai avantajată echipă în campionatul ăsta?

Nu vreau să mai creez o polemică. Am vorbit despre fiecare fază controversată. Dezamăgitor este că presa relatează total diferit, în funcție, probabil, de simptiile pe care le au unii jurnaliști.

Păi există așa ceva atunci când scrii un articol?

Din moment ce stabilim într-o etapă că un arbitru a acordat eronat lovitură de pedeapsă, inventând o decizie, iar alt arbitru nu a văzut, nu a descoperit-o, dar l-a intrebat pe cel din camera VAR dacă este o incorectitudine sau nu și i s-a spus că nu și că poate relua jocul, atunci care este greșeala mai gravă? Să inventezi sau să-ți scape?

Să inventezi, normal...

Cel care a inventat a luat nota 5, iar cel care nu a văzut, dar a cerut sprijinul din camera VAR, fără să-l primească, a primit nota 2. Ți se pare corect?

Dar sunt arbitri cărora li se pare o umilință să ceară ajutorul VAR?

Nicidecum! S-a demonstrat că nu, pentru că au apărut înregistrările. A cerut sprijinul celui din camera VAR.

Tu ești elegant și nu vrei să spui ce echipe sunt avantajate de arbitri, dar alții spun despre voi că ați fost avantajați când ați luat titlul...

Da, ei spun probabil că am fost avantajați și când am ajuns în primăvara europeană. E în același peisaj cu ceea ce am expus înainte.

Clasament Superliga

1. FCSB 26 puncte

2. CFR 22 p (un meci mai puțin)

3. U Craiova 21 p

4. Rapid 19 p

5. Hermannstadt 15 p

6. Petrolul 15 p

7. Farul 15 p

8. Oțelul 14 p