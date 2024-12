Gigi Becali o exclude pe Rapid din lupta pentru titlu, cel puțin pentru moment, având în vedere locul ocupat de giuleșteni în clasament - poziția 8, cu 25 de puncte, cu 9 sub FCSB și cu 11 sub liderul U Cluj.

Becali îi dă replica lui Șumudică: "Ca să arbitreze play-off-ul trebuie să fie în el"

Într-un răspuns pentru Becali, Șumudică a declarat că vrea să ajungă în primele 6 cu Rapid și pentru "a arbitra play-off-ul". Finanțatorul de la FCSB a continuat dialogul de la distanță luni, la o zi după remiza campioanei de pe terenul Farului (1-1).

"De Rapid nu mă tem la ora asta. Cum să te temi dacă ai 34 de puncte, iar ei au 25? Deci 9 puncte distanță. La ora asta nu și nici nu cred... dar nu mă mai întrebați de alte echipe pentru că nu vreau să se supere oamenii. Eu v-am spus părerea mea.



Pe mine mă interesează Craiova și CFR, atât. El a spus ce a spus, eu spun ce spun. Cum el nu comentează ceea ce spun eu, nici eu nu comentez. Vreți să mă cert cu Șumudică, să-l contrazic pe om? Dar ca să arbitreze play-off-ul trebuie să fie în el, dar dacă ești arbitru de tușă ridici doar ofsaid-ul", a spus Gigi Becali.

Ce i-a transmis Marius Șumudică lui Gigi Becali: "Dacă ajung în play-off, eu îl arbitrez, Şumudică!"

Antrenorul giuleștenilor i-a răspuns lui Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB a declarat că nu își dorește ca Rapid să ajungă în play-off.

"Pentru mine nu este niciun fel de presiune. Nu ştiu, pe jucători nu am simţit. E adevărat că venim după un eşec care a survenit în urma a opt etape în care nu am pierdut. S-a făcut aşa o campanie, pe care nu prea am simţit-o ok, dar te aştepţi… cred că au mai fost echipe care 8 etape la rând nu au pierdut şi când au făcut-o nu s-a scris atât şi nu s-a discutat atât.

(Credeţi că este cineva care nu vrea Rapidul în play-off?) Nu ştiu, probabil că unii… Nu a zis domnul Becali că suntem slabi, că nu ştiu cum. Mi-aş dori să ajung în play-off, că dacă ajung în play-off, vă spun eu că arbitrez play-off-ul. Eu îl arbitrez, Şumudică! Îl arbitrez.

Nu ştiu dacă îl şi câştig, eu am promis că la anul! Eu am promis că la anul, dacă colaborarea va fi de bun augur şi vom continua împreună, eu am promis că la anul voi câştiga titlu. Eu am spus, când am venit la Rapid, că anul ăsta mă voi califica în play-off, da? Că voi ieşi din grupele Cupei, ceea ce nu s-a întâmplat în sezoanele precedente. Iată că am făcut-o, vom vedea cu cine vom juca. Sper să ajungem mai departe. Dacă mâine vom câştiga, suntem în grafic", a spus Șumudică, duminică, înaintea meciului cu Gloria Buzău.