Becali face praf discursul lui Rotaru: "Am leșinat de râs! Post pe post mai buni? Doar unul de la Craiova posibil să fie peste"

Înaintea meciului de pe Ion Oblemenco, Mihai Rotaru susținea că Universitatea Craiova este echipa superioară celor de la FCSB în ceea ce privește o comparație post pe post între cele două echipe.

Gigi Becali: "Când am văzut ce a zis Rotaru, am leșinat de râs!"

După ce FCSB a câștigat clar în Bănie, 3-0, Becali i-a dat replica. Finanțatorul celor de la FCSB spune că doar fundașul stânga Nicușor Bancu poate fi considerat mai valoros decât Risto Radunovic.

Gigi Becali a taxat și declarația de după meci a lui Mihai Rotaru. Patronul Universității Craiova a susținut că echipa a dominat în prima repriză, însă omologul de la FCSB are o opinie total diferită.

"Când am văzut că a zis că post pe post sunt mai buni, am leșinat de râs. Vorbeam cu Mihai (n.r - Stoica). I-am zis: 'Bă, singurul jucător valoros e Mitriță, dar care n-are cum să fie mai bun decât Coman'. Posibil mai bun pe post cred că e Bancu, peste Radunovic. Cred că are dreptate, mie îmi place Bancu, dar Coman e două clase peste Mitriță!

Craiova are niște jucători de n-am auzit de ei, în primul rând. Cum să fie post pe post mai buni decât noi? Au vreo 5-6 jucători de care aseară am auzit prima dată despre ei. La mine sunt jucătorii trecuți prin război, prin foc, i-am topit ca argintul. Ce jucătorii sunt ăștia? Cum poate să ne bată ăștia?

El zice că în prima repriză a fost net peste noi. Ei au avut o singură ocazie la greșeala lui Olaru. În rest, nimic, nicio ocazie! Noi am avut multe ocazii. Le-am dat na na de ține minte toată viața lui", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

După 23 de etape, FCSB are 50 de puncte, cu 11 peste Rapid. CFR Cluj e pe 3, cu 36 de puncte, însă poate egala formația giuleșteană în cazul unei victorii contra lui FC Voluntari, în această seară.

Universitatea Craiova se află pe locul 5, cu 34 de puncte, la doar două lungimi peste poziția a șaptea, care duce în play-out.