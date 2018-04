Becali A VANDUT NOCTURNA SI TURNICHETII din Ghencea! La ce echipa au ajuns

Gigi Becali a scapat si de ultima legatura materiala cu Stadionul Ghencea.

Patronul FCSB a vandut nocturna si turnichetii care se aflau in proprietatea sa. Becali a hotarat ca facilitatile sa ajunga la Calarasi. Dunarea, echipa orasului, e lider in B si va juca la anul in Liga 1.



Presedintele Argaseala a fost ieri in Calarasi, unde s-a intalnit cu autoritatile locale. Partile au stabilit ultimele detalii pentru incheierea afacerii, sustine Gazeta Sporturilor. Sursa citata anunta ca pretul e mult sub cel la care ar fi evaluate acum obiectele.

Dunarea are 77 de puncte si e sigura de promovare, cu 7 etape ramase de jucat din actualul sezon. Are 3 puncte peste Hermannstadt si 15 peste locul 3, cel de baraj, ocupat de Chindia Targoviste.