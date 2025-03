Pancu a subliniat că, deși Rapid are un lot puternic și șanse reale la titlu, ratarea podiumului ar fi un eșec major.



"Eu am spus asta acum 3 luni și a râs toată lumea de mine. Dar nu am spus că Rapid este principala contracandidată a FCSB-ului, ci că are șanse la campionat. Mulți se întrebau dacă Rapidul va prinde play-off-ul.



E clar, la un maraton, are al doilea lot din SuperLiga și este absolut normal ce se întâmplă. Dacă nu termină în primele 3, este un an ratat în totalitate. Ar putea, de fapt, să ia Cupa", a spus Daniel Pancu, potrivit Sportpesurse.



Selecționerul a mai adăugat că play-off-ul va fi unul extrem de disputat, cu mai multe echipe având șanse la titlu.



"Nu e doar Rapidul acolo… Și Craiova joacă, și CFR, dar și Dinamo. Toate joacă. Dinamo este în insolvență și nu prea are ce să-și dorească, dar e clar că va juca. În rest, toate au șanse de a fi campioane. Cel puțin în primele 4-5 etape din play-off, sunt sigur că toate echipele se vor gândi la titlu. Da, o să fie spectaculos play-off-ul, e în câștigul fotbalului", a mai spus Pancu.

Pancu nu se așteaptă să vadă tineri strălucind în play-off



În ceea ce privește tinerii jucători, Pancu s-a arătat sceptic în privința apariției unor noi talente în play-off, având în vedere că majoritatea jucătorilor de perspectivă sunt deja cunoscuți.



"Tineri de ieșit la rampă… Nu mai sunt alții. Sunt aceiași 51 care au fost convocați și încă vreo 10 care să spunem că joacă acum. În principiu, jucătorii sunt aceiași", este convins Pancu.



Rapid și Dinamo, ambele cu 45 de puncte în clasament în momentul de față, au aflat că vor evolua în play-off înainte să apuce să joace în etapa cu numărul 29, după ce Sepsi OSK, singura echipă ce ar fi putut să le depășească în ultimele două etape, s-a încurcat cu CFR Cluj, scor 1-1.