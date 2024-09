Atac dur îndreptat spre Viorel Moldovan: "E zero, pur și simplu. Doar un avatar al lui Dan Șucu"

Moldovan a surprins în această vară când, după o carieră în antrenorat de aproape 13 ani, a ales să schimbe macazul și să ocupe funcția de președinte la Rapid. Marian Iancu spune că privea această numire cu mari speranțe, însă acum se declară dezamăgit de activitatea lui Viorel Moldovan.

Marian Iancu: "Am avut mari speranțe că Viorel Moldovan se va impune la Rapid, dar nu, e zero, pur și simplu"

Fostul patron de la Poli Timișoara susține că Viorel Moldovan are doar un rol decorativ la Rapid și este "un avatar" al acționarului majoritar Dan Șucu. Iancu critică și politica de transferuri de la formația giuleșteană.

"Dacă în primul an de la revenirea în Liga 1 am înțeles locul 8-9, locul 5 ne-a creat speranțe ulterior, dar a venit un loc 6 sub administrarea lui Angelescu, Niculae și, în special, a lui Șucu.

Începutul celui de-al treilea campionat a fost un dezastru sub conducerea directă a lui Șucu, care l-a îndepărtat pe Niculae și care l-a scos din linia întâi pe Angelescu. L-a adus pe Viorel Moldovan, am avut mari speranțe că se va impune, dar nu, e zero, pur și simplu. N-are niciun cuvânt de spus, e doar o imprimantă, un avatar al lui Șucu. Ce spune Șucu, aia scoate Moldovan. Ca să nu mai zic de ceilalți corporatiști care n-au nicio legătură. Cei care fac transferuri sunt niște no name-uri. Au făcut bani imediat și au lăsat obiectivele deoparte.

Ca să ajungi la obiective trebuie să investești. Asta e menirea ta de patron. Trebuie să investești un milion, două, trei, 10, 20. Ai atins obiectivul, după stai numai în obiectiv și aduci bani din competiția internă, din competiția europeană, iar după aia din transferuri. Niciodată nu vinzi valoare înainte să aduci valoare!", a spus Marian Iancu, la Fanatik.

După un start modest de campionat, fără victorie în primele 6 etape, Rapid s-a despărțit de Neil Lennon și l-a numit antrenor pe Marius Șumudică, tehnician care a înregistrat o victorie (2-1 contra lui Poli Iași) și un egal (1-1 împotriva Universității Craiova).

Pentru Rapid, locul 9 după 8 etape, urmează un meci pe teren propriu contra liderului Universitatea Cluj, luni, 16 septembrie, de la ora 21:00.