"Totul depinde de asta!" Prima reactie din partea Chindiei dupa ce a fost depistat un caz de Covid-19 la Dinamo

Meciul Dinamo - Chindia din playoutul Ligii 1 este pus sub semnul intrebarii.

Magazionerul echipei Dinamo a fost depistat pozitiv, iar DSP a deschis o ancheta in cadrul clubului. Daca se va confirma ca acesta a intrat in contact cu jucatorii, partida cu Chindia va fi amanata si reprogramata la o data ulterioara.

In acest caz, fotbalistii vor fi plasati in carantina in cantonament timp de 14 zile:

"Aveam o informatie ca cineva din fotbalul romanesc, nu stiam exact de unde. Acum aud pentru prima oara. Se va face o ancheta epidemiologica. Depinde daca a interactionat cu jucatorii. Daca a facut-o, meciul nu s-ar desfasura. Dar depinde! Asteptam o confirmare oficiala. Speram sa nu fie atat de grav, nu ne dorim si cred ca nimeni nu isi doreste", a declarat Marcel Gheru, presedintele Chindiei, pentru Digi Sport.