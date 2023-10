Un model pentru cei care vor să devină sportivi profesioniști, Keșeru a predat o lecție printr-o singură amintire. Una puternică.

Claudiu Keșeru a decis să se retragă la 36 de ani din fotbal și a povestit într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro un aspect care reliefează sacrificiile prin care a trecut la începutul carierei.

Confesiunea lui Claudiu Keșeru

Azi copiii care fac primii pași în fotbal sunt interesați de echipamentul de joc, părinții le cumpără ultimele modele de ghete, se ceartă cu antrenorii și cu jucătorii adverși. Pe vremuri, o pereche de ghete era purtată ani. Ani și ani.

Are cuvântul Claudiu Keșeru! "Primele ghete erau mărimea 36, le-am purtat de când am avut 34 până la 38. Inițial cu vată, pe urmă cu degete îdoite, dar le-am purtat", a făcut Keșeru o incursiune prin primele file ale carierei.

Keșeru a început fotbalul la FC Bihor și a făcut rapid pasul la FC Nantes, în Franța. Și clubul francez a reacționat ieri după retragerea fostului golgheter.

”Format la FC Nantes, fostul nostru atacant a hotărât să se retragă. Mulțumim pentru tot, Claudiu!”, a fost mesajul transmis de clubul francez.

Keșeru a trăit fotbalul la intensitate maximă, iar retragerea îi schimbă viața. Fotbalistul care juca primii ani cu aceleași ghete a trăit în fotbal povești scrise cu multă dăruire și perseverență.

"Am avut o perioadă agitată în ultimul timp și am preferat să mă retrag din lumina reflectoarelor, să-mi găsesc liniștea. La început nu-mi găseam locul, dar cam de o lună parcă m-am mai adaptat. Am și mers la psiholog pentru a accepta tranziția. După 22 de ani, să schimbi total modul de viața... e greu.

Îmi doresc să rămân în fenomen, fac școala de antrenori. Încă nu mi-am stabilit prioritățile, am terminat și managementul. Văd puțin din ambele, fără să mi se creioneze drumul", a declarat Claudiu Keșeru, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cifrele lui Claudiu Keșeru

În sezonul trecut, în care UTA s-a salvat la baraj, Keșeru a fost unul dintre oamenii de bază ai formației arădene. Internaționalul român a evoluat în 33 de partide, a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive.

Claudiu Keșeru (47 de meciuri și 13 goluri la naționala României) a evoluat ultima oară în străinătate la Ludogorets Razgrad, în perioada 2015-2021, când a câștigat șase titluri de campion în Bulgaria și două Cupe.

33 de meciuri, 6 goluri și două pase decisive a strâns Claudiu Keșeru la UTA Arad în sezonul precedent

300.000 de euro este cota de piață a atacantului român, potrivit Transfermarkt

Două titluri a câștigat Keșeru în România, ambele cu FCSB (2014, 2015)

FC Bihor, FCSB și UTA Arad sunt cele trei echipe din România la care a evoluat Claudiu Keșeru de-a lungul carierei

În străinătate, atacantul și-a petrecut cea mai mare parte din carieră în Franța, la cluburi precum Nantes, Tours, Angers, Bastia.