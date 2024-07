Dacă patronul campioanei este un contestatar înverșunat al acestei reguli, Elias Charalambous este de părere că ea ajută tinerii fotbaliști români să prindă mai multe minute.

Totuși, Charalambous a nuanțat faptul că jucătorii tineri de valoare și-ar găsi locul în echipă și dacă această regulă nu ar exista.

"Este o regulă impusă de Federație. Am respectat-o, chiar dacă patronul nostru are opinia lui. Eu cred că este benefică, însă jucătorii tineri pot juca și fără această regulă. Așa văd eu lucrurile", a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Gigi Becali vrea ca regula U21 să dispară

"Pe mine mă interesează un singur lucru. Pe mine lasă-mă în pace. Nu abuza că România e o țară mai slabă și că oamenii sunt mai naivi. Pe mine mă interesează ca eu să joc Supercupa cu echipa pe care vreau să o fac eu. Vreau să câștig bani, vreau Liga Campionilor. Federația mă oprește.

Eu fac ce zice Burleanu după ce am băgat milioane? Cum adică să joc eu cu U21? Burleanu pierde, câștigă, ia bani. Îmi dă Burleanu mie ceva? Am înțeles că o să dea pe copii și juniori. Dă de la Guvern sau de la UEFA. O să vezi că eu nu joc în Supercupă cu U21. Eu în Supercupă o să verific echipa. Nu joc cu U21. Îi bag pe cei mai buni! Nu mă obligi pe mine să joc cu U21.

M-au amăgit. M-am întâlnit cu Șucu, Varga, Rotaru că nu mai jucăm cu U21. Care lege? Este o lege care e Stalin. Stalin a furat puterea și a făcut ce a vrut. Așa au făcut și ei. Ei nu văd că nu mai merg astea. Nu mai merge așa. Tirania de a folosi votul majorității împotria minorității. Așa vreau, să dea (n.r. meci pierdut 3-0). Merg la TAS. Să vedem dacă la TAS pot să spună că mă pot obliga. Eu le trimit foaie înainte, că nu mai vreau regula asta.

Nu trebuie să am cea mai bună echipă când joc cu Maccabi? Nu pot să fac experiența mea de echipă. Să fac selecția mea. Mă deranjează impunerea. Nu mai este Tavi Popescu. Aici nu mai e vorba de impunere. Nu mai e vorba de principiu. Acum trebuie să îmi fac echipa de Liga Campionilor și am 3-4 meciuri înainte.

Așa am vorbit. Am avut încredere, dar nu s-a mai făcut nimic. Acum eu ce fac? Nu am vrut să forțez. Să vadă că eu caut pacea, pe mine nu mă interesează ce prime luați, vreau să mă lăsați pe mine și pe familia mea în pace", a spus Gigi Becali la televiziunea Digisport.

FCSB a început sezonul în forță. A câștigat Supercupa României cu 3-0 în fața Corvinului Hunedoara și a zdrobit-o pe Virtus cu 7-1 în primul meci din turul unu al preliminariilor Ligii Campionilor.