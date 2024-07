La scurt timp după anunțul oficial că va pleca sub formă de împrumut la Bani Yas, Juan Bauza a explicat de ce nu a dorit să continue în România.

Bauza se află sub contract cu FCU Craiova încă din vara anului 2022 și mai are contract cu gruparea din Bănie până în 2025.

"Vreau să lămuresc câteva lucruri. Este adevărat că am avut oferte de la alte cluburi din România, dar așa cum am vorbit deja cu președintele, cu patronul, realitatea este că nu m-aș fi simțit confortabil să port tricoul altei echipe din România.

Întotdeauna am reprezentat cum am putut mai bine FCU și mă simt norocos că am petrecut atât timp aici. Fac parte din familia FCU și voi face mereu, de asta ar fi fost dificil să joc la alt club din România.

Din acest motiv am luat decizia de a-mi continua cariera în altă țară, în Emirate. Adevărul este că reprezintă o oportunitate bună atât pentru mine, cât și pentru club", a spus Juan Bauza.

Cifrele lui Juan Bauza

În ciuda faptului că FCU Craiova a retrogradat la finalul sezonului precedent, Juan Bauza a reușit să impresioneze prin evoluțiile sale.

Mijlocașul argentinian a îmbrăcat de 27 de ori tricoul lui FCU Craiova în sezonul precedent, reușind să marcheze opt goluri și să ofere șase pase decisive.

850.000 de euro este cota de piață a lui Juan Bauza, potrivit site-urilor de specialitate.