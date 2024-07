Nord-irlandezul a văzut tot ce avea de văzut în stagiul de pregătire din Slovenia, va pleca la drum cu un sistem 3-4-1-2 și are la dispoziție un ciclu săptămânal pentru a decide în ceea ce privește semnele de întrebare privind echipa de start.

Rapidul trece la un nou sistem

Dacă Bergodi marșa pe 4-3-3 sau 4-2-3-1, noutatea adusă de Lennon e trecerea la un nou sistem de joc, un 3-4-1-2 modern, care-i oferă viteză în benzi, dar și siguranță și imaginație la mijlocul terenului. Britanicul renunță, astfel, la linia clasică de patru apărători pentru a-și asigura un ax puternic și capabil să pornească de jos construcția ofensivă, dar și viteză în benzi și libertate de exprimare la mijlocul terenului.

Implementată în cele șase meciuri amicale jucate în această vară, noua formulă de joc îl are în centrul atenției pe playmaker-ul din spatele atacanților și se bazează pe eliberarea jucătorilor din benzi pentru punerea în valoare a vârfurilor de careu. E un sistem modern, preferat de mulți antrenori de top, dar și unul pretențios, în care cei doi mijlocași centrali au de depus un efort considerabil pentru a-l face să dea roade.

Echipa de start a Rapidului la ultimul meci amical al verii, 4-0 cu Maribor:

Aioani - Cr. Manea, Blazek, P. Iacob - Braun, Oaidă, Kait, Borza - Papeau - Rrahmani, Hasani

Săpunaru sau Blazek?

În timp ce Aioani e sigur de postul de titular în poartă, Lennon știe în acest moment doi dintre fundașii centrali: Iacob în stânga și Cristi Manea în dreapta. Incertitudinea e legată de centrul defensivei, acolo unde veteranul Cristi Săpunaru se bate de la egal la egal cu slovacul Filip Blazek.

Ambii sunt înalți (1.87 metri pentru Săpunaru, 1.89 pentru Blazek) și oferă siguranță în jocul aerian, dar fundașul venit de la Zlina, în această vară, are un plus de viteză, pe care Săpunaru îl compensează prin plasament și experiență. Oricare ar juca, profilul apărării nu se schimbă prea mult, dar va fi interesant dacă "Săpun" va accepta, la 40 de ani, eventualul statut de rezervă.

Borza, Micovschi și regula Under 21

Flancul drept îi aparține în mod cert lui Cristopher Braun după ieșirea din joc a lui Onea, iar semenele de întrebare sunt legate de partea stângă, acolo unde Lennon are două soluții de valori apropiate: Andrei Borza și Claudiu Micovschi. Primul e un fundaș lateral clasic, are ca atu faptul că e eligibil pentru regula under 21, iar acest aspect îl transformă în favorit la titularizare. Micovschi, în schimb, vine după un sezonn excelent la UTA, are un profil ofensiv mai bun și s-a acomodat rapid cu noua poziție oferită de Lennon. Lupta e strânsă, dar plusul "birocratic" îi aparține lui Borza.

Programul Rapidului în primele șase etape:

UTA Arad (deplasare), CFR Cluj (acasă), Petrolul (deplasare), Sepsi OSK (acasă), Gloria Buzău (deplasare), Dinamo (acasă)

Kait e punctul fix

Noul sistem presupune utilizarea a două puncte fixe la mijlocul terenului, iar concluzia cantonamentului din Slovenia este că estonul Kait nu are cum să lipsească din formula de start. Trecut peste o stagiune precedentă presărată cu probleme fizice, Kait a arătat excelent în partidele de regătire, e dispus la efort și la contribuții ofensive, iar Lennon îl vede, deja, drept barometrul dinn compartimentul median.

Pentru postul de lângă el există multe soluții (Oaidă, Gojkovic, Emmers, Vulturar sau Djokovic), dar întâietate pare să aibă în continuare Răzvan Oaidă. Fostul FCSB-ist îndeplinește rolul de șesar, e factorul de echilibru și are șanse mari să fie titular cu UTA. În paralel, Emmers și Gojkovic sunt soluții ceva mai ofensive, de utilizat în meciurile de pe teren propriu.

Papeau vs. Petrila vs. Hasani

Prin trecerea la noul sistem, Lennon a desființat practic posturile de atacanți laterali, așa că jucătorii tehnici, pe care peluza îi numește inspirat mingicari, se vor lupta pentru postul de număr zece. Acolo discuția îi implică pe Jayson Papeau, Claudiu Petrila și Florent Hasani, iar alegerea va fi doar a antrennorului nord-irlandez. Papeau are de partea sa tehnica superioară în regim de viteză și pasele filtrante foarte bune, Hasani are apetitul ofensiv, în timp ce Petrila pleacă din start cu un dezavantaj, el fiind o aripă clasică, un jucător de bandă care trebuie, acum, să se dezlipească de marginea terenului și să devină mult mai creativ într-o zonă aglomerată.

Cine joacă lângă Rrahmani?

Vedetă a sezonului trecut, Albion Rrahmani e în continuare foarte aproape de un transfer în străinătate, dar, în cazul în care acesta nu se va produce, golgheterul kosovar are asigurat postul de titular pentru primele meciuri.

Rrahmani a arătat și el bine spre foarte bine în meciurile amicale, e un nouar pur-sânge imposibil de scos din echipa de start, iar întrebarea e legată de perechea sa din avanposturi.

Aici favorit este Borisav Burmaz, cel căruia Lennonn pare că vrea să-i facă loc în echipa de start după un sezon 2023/2024 în care a impresionat venind de pe banca de rezerve. Altă soluție e urcarea lui Hasani în atac, kosovarul marcând de două ori din această poziție în amicalul cu Maribor, iar o altă idee e utilizarea lui Timotej Jambor, internaționalul Under 21 care are calități de necontestat. La start de stagiune, avantajul pare în terenul lui Burmaz.

Cum ar putea arăta Rapidul la meciul cu UTA:

Aioani - Cr. Manea, Blazek, P. Iacob - Braun, Oaidă, Kait, Borza - Papeau - Rrahmani, Burmaz