Apariție rară: Pablo Brandan a vorbit despre FCSB și Becali

Fotbalist cu știința jocului, Pablo Brandan a fost unul dintre apopiații lui Mihai Stoica, oficial care l-a apreciat atât la Unirea Urziceni, cât și la FCSB.

Pablo Brandan, despre FCSB și Becali

Înainte de Rangers - FCSB, Brandan a vorbit despre perioada petrecută la formația patronată de Gigi Becali, finanțatorul campioanei României.

"Am avut o relație foarte bună cu domnul Gigi Becali, nu am avut probleme. Era căpitan Tătărușanu, eram eu, era și Bourceanu. Mereu am vrut o impresie bună despre el, mereu m-a ajutat când aveam o problemă.



Îmi spunea în față ce avea de spus și nu am avut problemă. La mine problema era să nu mă vorbească pe la spate. Dacă nu jucam bine, trebuia să o fac.



Despre implicarea în alcătuirea echipei nu pot să zic nimic. Mereu s-a vorbit despre problemele lui cu antrenorii.



Mie nu mi-a zis niciodată că acum joc și următorul meci nu. Relația mea cu dânsul a fost diferită. Pe unde am jucat nu am mai avut un asemenea patron.", a declarat Pablo Brandan la Digisport.

La FCSB, Pablo Brandan (41 de ani) a jucat 43 de meciuri în perioada 2010 - 2012. A fost transferat de FCSB de la Unirea Urziceni, formația la care a evoluat în 30 de partide în perioada 2007-2010.



La Viitorul Constanța, actuala Farul, Pablo Brandan a strâns 14 partide. A mai jucat la ASA Târgu Mureș și CSU Craiova. La naționala Under 20 a Argentinei, Pablo Brandan a marcat trei goluri în opt apariții.