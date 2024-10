Cătălin Cîrjan: ”Suntem încrezători, mergem la meciul cu FCSB să câștigăm!”

Cătălin Cîrjan a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din meciul cu Hermannstadt. Mijlocașul crescut la Arsenal a scos lovitura de la 11 metri transformată de Selmani și a pasat decisiv pentru golul lui Boateng.

La finalul meciului, Cîrjan a mărturisit că a fost încântat de felul în care s-a prezentat echipa și a anunțat că alb-roșii își doresc victoria și în derby-ul din Cupă cu FCSB.

”Mă simt foarte bine la Dinamo, suntem o echipă foarte bună, primesc multe pase, jucăm un fotbal frumos și trebuie să îmi arăt și eu valoarea pe teren. Mi-a plăcut totul azi, am ținut de minge, am controlat jocul, nu ne-am mai retras, am ieșit la joc și a venit și golul doi.

Am avut patru meciuri în care nu am câștigat. Ne doream foarte mul să câștigăm și în deplasare. În seara asta am câștigat, am luat punctele și sunttem acolo sus. Am fost foarte dezamăgiți după meciul din campionat cu FCSB. Am făcut o analiză, suntem încrezători, mergem acolo să câștigăm, vrem să îi răsplătim pe fani, vin cu noi peste tot”, a spus Cătălin Cîrjan după meci.

