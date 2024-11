”Fălcosul” a fost întrebat direct dacă a avut vreodată șansa de a fi selecționerul echipei naționale. Acesta a spus că un conflict cu vechea conducerea a Federației Române de Fotbal l-a ținut departe de visul său.



În România, Ioan Andone este de trei ori campion al României cu Dinamo și CFR Cluj și de patru ori câștigător al Cupei României.



Tehnicianul se poate lăuda și cu două eventuri: primul în sezonul 2003-2004 cu Dinamo, iar al doilea în sezonul 2007-2008 cu CFR Cluj (primele trofee din istoria clubului din Gruia).



Ioan Andone: ”N-am fost niciodată pe nicio listă”



„Nu, niciun moment! Niciodată nu am fost pe nicio listă. Cu fosta conducere a Federației, cu Mircea Sandu, nu am avut o relație de prietenie. Am avut noi un conflict cu altceva și nu am fost agreat.



Bine, am avut... cred că în 2008. Da, cred că în perioada aia. Deci nu am avut nicodată nicio șansă cu fosta conducere. Cu ăștialalți ce șanse să ai?! Eu l-am susținut pe Lupescu...



Și e și răzbunător (n.r. Răzvan Burleanu), stai, bă, dacă mie mi-a fost coleg, a lucrat la UEFA 10 ani, cum să te susțin pe tine, care ai fost la minifotbal? Dă-mi niște motive! Acum poate te susțin, că încet, încet ne-am calificat, și cu loturile naționale, U21...”, a spus Andone, potrivit iAMsport.ro.



Ioan Andone și-a început cariera de antrenor la Sportul Studențesc în 1993, iar apoi au urmat Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, Farul Constanța, FC Brașov, FC Bihor, Dinamo, Omonia Nicosia, CFR Cluj, Al-Ettifaq, Al-Ahli, CSKA Sofia, Rapid București, Astana, Apollon Limassol, Aktobe și FC Voluntari.



În prezent, fostul internațional și antrenor ocupă o funcție în conducerea clubului Corvinul Hunedoara.