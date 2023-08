Andrei Nicolescu i-a dat replica lui Vlad Iacob

Imediat după meci, Andrei Nicolescu, noul administrator special al echipei, a reacționat și s-a arătat convins că echipa va arăta din ce în ce mai bine în următoarele partide.

Oficialul dinamovist i-a dat o replică dură lui Vlad Iacob după meciul de la Voluntari, după ce fostul administrator special al ”câinilor” a fost deranjat de faptul că antrenorul Ovidiu Burcă a fost de partea lui Nicolescu și a acționarilor din Red&White în conflictul dintre cele două părți.

Nicolescu și-a manifestat regretul față de postura în care a fost pus Ovidiu Burcă. Antrenorul a oferit o declarație surprinzătoare înainte de meciul lui Dinamo cu Voluntari.

Andrei Nicolescu: ”Ne vedem de ce avem de făcut”

”Intens, dar așa crește o echipă, o mentalitate puternică. Azi am dovedit că suntem mai puternici decât data trecută. Cred că din aceste încercări și din cum trecem peste ele, această echipă va deveni din ce în ce mai puternică.

Noi rămânem modești. Ați văzut o echipă care a trecut prin niște momente de debusolare și și-a revenit. Asta înseamnă că mentalitatea noastră crește, iar mentalitatea acestei echipe va fi foarte aproape de mentalitatea performanțelor pe care Dinamo le-a făcut în trecut.

Nu are rost acum să ne avântăm după o victorie. E mai important modul în care am obținut victoria. Erau importante și punctele, pentru că eram sub presiune, dar cred că mentalitatea a făcut diferența.

Din punctul nostru de vedere, e liniște, suntem o echipă unită, tragem pentru același obiectiv. Încercăm să construim un cadru pentru performanță. Îmi pare rău că Ovidiu a fost pus în această postură foarte urâtă. Nu aș vrea să intru în polemici, dar cine face atacuri la persoană, nereușind să găsească argumente pentru a contracara anumite lucruri, mi se pare că e de cea mai joasă speță.

Acoliții și omul care a făcut aceste afirmații trebuie să se oprească. Ne pregătim, ne organizăm, totul va fi mult mai ok. Ne vedem de ce avem de făcut. E important să ne organizăm mai bine. Va trebui să înțeleg ce s-a întâmplat în club în ultima lună jumătate. Nu caut vina nimănui, e important ca noi să mergem înainte”, a spus Nicolescu.

Cu șapte puncte, Dinamo este pe locul șapte în Superligă, după șase etape. În următoarele două etape, ”Câinii” vor avea parte de două examene dificile. Mai întâi se vor duela cu Petrolul pe teren propriu, iar apoi va urma derby-ul cu Rapid, din Giulești.