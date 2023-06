Micii „tricolori” vor continua aventura de la Campionatul European împotriva Ucrainei U21. Cele două naționale se vor confrunta sâmbătă, 24 iunie, de la ora 19:00 pe Stadionul „Steaua” din Ghencea.

Andrei Borza, declarație în forță înainte de meciul cu Ucraina U21: „Vreau să ajung și eu acolo!”

Andrei Borza, care a strălucit în campionatul României pentru Farul Constanța, a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Ucraina U21 și a precizat că selecționata lui Emil Săndoi trebuie să fie mult mai agresivă.

De asemenea, „perla” lui Gică Hagi a precizat că își dorește să ajungă precum tinerele staruri din străinătate care se luptă în campionatele puternice ale Europei.

„Venim după un meci foarte greu cu un adversar foarte bun. Am pierdut cu 0-3, dar vrem să ne gândim la următorul meci, să trecem peste, să muncim mult mai mult decât am făcut-o cu Spania, și să câștigăm. Ne trebuie muncă. Trebuie să fim mult mai agresivi decât ei și trebuie să câștigăm.

Am fost foarte încântat când am primit vestea că puteam fi primit la prima reprezentativa, dar nu a fost să fie. Am rămas aici la under-21. Am muncit din greu să joc în aceste meciuri.

Despre jucătorii din afară care sunt extrem de buni, mă bat sau joc cu ei... Sunt extraordinari, vreau să ajung și eu acolo să mă bat cu ei în fiecare campionat!”, a spus Andrei Borza în cadrul conferinței de presă.

Cum arată grupa din care face parte România U21 la Campionatul European de Juniori

1. Spania U21 - 3 puncte

2. Ucraina U21 - 3 puncte

3. Croația U21 - 0 puncte

4. România U21 - 0 puncte