"Am deja ofertă pentru el!" Abia transferat la CFR Cluj, ar putea pleca de la echipă în iarnă

Cumpărat de CFR Cluj de la Fiorentina pentru suma de 2,3 milioane de euro, Louis Munteanu a avut parte de un debut perfect de sezon în tricoul ardelenilor, reușind să marcheze patru goluri în șapte meciuri.

Patronul Neluțu Varga s-a declarat încântat de forma pe care o arată vârful de 22 de ani și a anunțat că deja are ofertă pentru jucător.

Louis Munteanu, marele pariu al lui Neluțu Varga

"Louis Munteanu a fost cea mai bună investiție pe care o puteam face. Este marele plus al acestui joc. O investiție enorm de bună. Cea mai bună investiție pe care am făcut-o în fotbal. Am deja ofertă pentru el, dar nu vreau să spun mai multe. El va marca multe goluri la CFR", a spus Neluţu Varga, potrivit Prosport.

Munteanu a semnat cu CFR Cluj în data de 31 iulie 2024 un contract valabil pentru patru sezoane și va încasa 400.000 de euro în primul său an în tricoul ardelenilor.

1,8 milioane de euro este cota de piață a atacantului central, potrivit site-urilor de specialitate.