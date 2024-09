Gigi Becali, convins după meciul cu CFR Cluj: "O să fie altceva"! Jucătorul care îi poate aduce un nou titlu campioanei FCSB

La finalul meciului, Gigi Becali și-a criticat echipa pentru jocul slab prestat în prima repriză, punctând faptul că jucătorii săi ar fi trebuit să câștige meciul, deoarece adversarii au fost foarte slabi.

"E un rezultat rău pentru că eu cred că pe CFR niciodată n-o să-i mai prindem așa. Se întâmplă ceva cu ei, era de bătut azi. Noi am luat un punct în deplasare, pentru noi e un câștig. Noi ne batem la titlu cu CFR și Craiova, asta e părerea mea. Am câștigat un punct față de Craiova", a spus Gigi Becali la Primasport.

Întrebat despre lipsa de eficiență din atacul FCSB-ului, patronul campioane a spus: "Nu poți să vorbești despre un atacant când nu joacă echipa. În prima repriză n-a jucat echipa".

Totuși, Gigi Becali s-a declarat încrezător că odată cu intrarea lui Daniel Bîrligea (transferat de curând de la CFR Cluj) în primul "11", lucrurile se vor schimba în bine în favoarea campioanei României la meciurile viitoare.

"Păi sigur că da (intră Bîrligea în prima echipa începând cu etapa următoare, n.r.), o să fie altceva. Eu cred că e mai bun decât Louis Munteanu, Bîrligea e mai puternic, aleargă mai mult, e mai vitezist", a mai spus Gigi Becali.

Transferurile făcute de FCSB în această vară

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Daniel Bîrligea (CFR Cluj / 2.5 milioane de euro), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), William Baeten (FCU Craiova / 300.000 de euro), Mihai Popescu (FCV Farul / 250.000 de euro), Florin Tănase (Al Okhdood / gratis), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis).

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău).

Plecări - Florinel Coman (Al Gharafa / 5.25 milioane de euro), Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis), Cătălin Gogor (Șelimbăr / gratis), Eduard Rădăslăvescu (Farul / gratis), Dan Spătaru (Chiajna / gratis), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Alexandru Maxim (Voluntari / împrumutat).