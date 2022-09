CFR Cluj a câștigat meciul cu Universitatea Craiova, 2-0, din etapa a zecea din Superligă. Ardelenii au deschis scorul în minutul 17, prin golul superb marcat de Muhar, ca 10 minute mai târziu, Valerică Găman să marcheze în proprie poartă, ducând scorul la 0-2.

S-a strigat „Demisia!” înainte de CFR - Universitatea Craiova, 2-0

Însă fanii nu sunt mulțumit de cum arată CFR-ul sub comanda lui Dan Petrescu (54 ani). Potrivit informațiilor furnizate de știrile PRO TV, spectatorii au strigat: „Demisia, demisia!”. La auzul acestor scandări, oficialii grupării din Gruia au dat muzica mai tare pentru a acoperi nemulțumirile suporterilor.

Bourceanu: „Ai puțină mizerie și o arunci sub preș!”

Alexandru Bourceanu (37 ani) a fost deranjat de modul în care ardelenii au gestionat situația. Fostul internațional român consideră că este dreptul fiecărui suporter să-și exprime nemulțumirile.

„Voi prelua perspectiva suporterului. Suporterul bine la stadion să exprime frustrările pe care le are, supărările, ceea ce de are de spus. Dacă s-a întâmplat asta și au dat muzica atât de tare încât să-i acopere pe suporteri, o văd cea mai mare problemă. E ca și cum ai puțină mizerie și nu alegi să o ridici și o arunci sub preș. Dacă s-a întâmplat e dezgustător”, a declarat Alexandru Bourceanu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 5, cu 15 puncte, la 6puncte distanță de liderul Farul Constanța, dar cu două meciuri mai puțin. În următoarea etapă, elevii lui Dan Petrescu vor juca împotriva celor de la FC Argeș.

Pe de altă parte, Universitatea Craiova rămâne pe locul 8, cu 14 puncte, și se pregătește pentru duelul cu FCSB, din următoarea etapă.