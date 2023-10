Cu o zi înainte de meci, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB, a mers în cantonamentul echipei de la Berceni și a stat de vorbă cu câțiva jucători ai formației pregătite de Elias Charalambous.

Alexandru Băluță le face o promisiune fanilor FCSB înaintea meciului cu Petrolul

Printre jucătorii cu care a dialogat Mustață s-a numărat și Alexandru Băluță. Jucătorul anunțat titular de Gigi Becali le promite suporterilor că echipa va face un meci mare și va reuși să învingă Petrolul.

"Le transmit suporterilor să vină în număr cât mai mare, să fie alături de noi. Noi le suntem datori pentru că în ultimul meci nu am reușit să luăm cele trei puncte. Sunt sigur că vom face un meci mare și vom aduce trei puncte acasă", a spus Băluță.

Damjan Djokovic, mijlocașul croat sosit în această vară la FCSB, le-a transmis și el un mesaj fanilor: "Aș vrea să fiți toți ca Mustață - loiali, agresivi, iar noi la fel, pe teren. Să avem dorință la fel ca Mustață. Zici că el are mai mult chef decât noi. Știu că ne transmiteți energie pozitivă. Să veniți în număr cât mai mare acolo. Va fi un meci frumos, cu atmosferă frumoasă".

Mihai Stoica: "Meci foarte complicat cu Petrolul. Avem mare, mare nevoie de suportul galeriei"

Oficialul vicecampioanei speră că Octavian Popescu va face un nou meci mare în absența lui Florinel Coman, accidentat, așa cum s-a întâmplat și jocul cu Universitatea Craiova (3-0), disputat pe 2 septembrie.

"Mie mi-e foarte greu să vorbesc de meciul Rapid acum, când noi jucăm un meci atât de complicat la Ploiești. De ce meci complicat? Nu neapărat că lipsesc Coman și Ovidiu Popescu, care e suspendat. Fără Coman, care de departe el și Olaru erau cei mai în formă jucători, am reușit să câștigăm 3-0 în Ghencea contra Craiovei și am făcut cea mai bună repriză din ultimii ani. A fost ceva excepțional pentru că Tavi a arătat cine este cu adevărat. Tocmai d-aia vreau să mă refer mai mult la meciul cu Petrolul.

De când Petrolul a revenit în Liga 1, iar Chindia a jucat tot acolo, noi am câștigat toate meciurile. Am câștigat și Cupa României, ultimul trofeu, tot acolo. Am câștigat și pentru că în peluză ați fost voi (n.r - galeria FCSB). Cei de la Ploiești sunt mulți și am avea problemă, dar așa... băieții știu pentru cine joacă. Țineți minte în minutul 2 cu Chindia, când pe acea ploaie înfiorătoare s-au lovit Compagno și Olaru de era să se întâmple o nenorocire. A intrat Miculescu și am câștigat meciul.

Avem mare, mare nevoie de suportul vostru. Mare nevoie! După aia, mai avem un meci la Galați. Anul ăsta, Cupa României este extrem de importantă pentru că câștigătoarea merge în Europa League, nu în Conference", a spus Mihai Stoica, într-o discuție purtată cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB, la baza de pregătire a clubului.