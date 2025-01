În vârstă de 31 de ani, Albu a semnat un contract cu FC Botoșani, echipă antrenată de Liviu Ciobotariu, în speranța unui nou început și a unei relansări a carierei.



După ce a impresionat în tricoul Rapidului, unde a bifat 103 meciuri, a înscris 12 goluri și a oferit șase pase decisive, Alexandru Albu a făcut pasul către fotbalul internațional în vara anului 2024. Acesta a semnat cu Al-Hazem, din Saudi First Division League, însă experiența sa în Orientul Mijlociu a fost marcată de dificultăți financiare și lipsa liniștii.



Probleme în paradis



După doar câteva luni, Albu a ajuns la Al-Safa, dar situația economică precară a cluburilor saudite a continuat să îl afecteze.



„Am vrut să fiu din nou alături de familie, pentru că după 6 luni nu prea fericite prin Arabia, unde nu am încasat niciun leu, am vrut să iau cea mai bună decizie”, a explicat fotbalistul, citat de DigiSport.



Astfel, Albu a ales să revină în Superliga, semnând cu FC Botoșani, o echipă aflată în plină reconstrucție după un început de sezon dificil. Transferul său reprezintă o gură de aer proaspăt pentru moldoveni, care speră să urce în clasament sub comanda lui Liviu Ciobotariu.



„Sperăm la un an mai bun. Vreau să mă autodepășesc și să revin la ce am arătat înainte. Nu vreau să vorbesc despre vreo retrogradare. Botoșaniul trece printr-un moment mai dificil, dar în fiecare an a fost mai bună. Vom vedea la final de sezon”, a continuat Albu.



Albu aduce un plus de versatilitate pentru FC Botoșani. El poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca fundaș central sau stânga, fiind un jucător cu experiență și calități tactice dovedite. Cariera sa include, pe lângă perioada de la Rapid, momente importante în tricoul echipei naționale, unde a debutat în 2021 într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial împotriva Germaniei.