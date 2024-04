Alex Băluță a recunoscut tot la finalul meciului FCSB - Rapid. Ce n-a mers în prima repriză + satisfacția personală

Au marcat: Darius Olaru (10), Alexandru Băluţă (57), respectiv Ermal Krasniqi (12), Albion Rrahmani (16).

Alex Băluță a revenit cu gol după accidentarea care l-a ținut pe tușă. A intrat în actul secund în locul lui David Miculescu și a impulsionat atacul roș-albaștrilor.

Marcator al golului egalizator, 2-2, fotbalistul consacrat la Universitatea Craiova a avut un discurs echilibrat la finalul meciului.

"Mertens" a recunoscut că oaspeții au profitat de erorile din defensivă în prima repriză și a subliniat că că încă nu e cucerit titlul.

Alex Băluță: "În repriza a doua am fi putut să câștigăm"

FCSB nu a mai câștigat campionatul din 2015.

"Am reușit să facem egal, era și păcat să pierdem acest meci. În a doua repriză am fi putut să câștigăm, am avut mai multe ocazii ca ei. A fost un derby pe cinste. Mă bucur că am revenit, că revin cu gol, mă bucur că am adus un plus.

Ne deranjează, ei (n.r.: fanii) așteptau o victorie a noastră, dar și rapidiștii au făcut un meci destul de bun, dar e important să ne menținem pe primul loc. Mai avem un pas spre titlu.

Am început foarte bine jocul, dar din păcate am făcut greșeli, ei au profitat, la primele greșeli ne-au taxat. E important să învățăm ceva din seara asta. Suntem pe primul loc, am arătat ca o campioană.

(n.r.: despre reacția fanilor care au scandat 'campionii!'). Noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, nu suntem campioni matematic. Trebuie să ne pregătim bine săptămâna asta. Probabil că da (n.r.: dacă vor sărbători la Sfântu Gheorghe, etapa viitoare)", a spus Alex Băluță, la finalul meciului de pe Arena Națională.

În clasament, FCSB este lider, cu 45 de puncte, iar Rapid e pe locul 5, cu 29 de puncte.

FCSB - Rapid 2-2

FCSB: Târnovanu - V. Creţu, Ngezana, Chiricheş (Dawa 42), Radunovic – Lixandru (Alhassan 77), Ad. Şut, Olaru - Oct. Popescu (Radaslavescu 77), Miculescu (Al. Băluţă 46), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

RAPID: Aioani - Braun, Săpunaru, P. Iacob, Borza – Hromada (Emmers 51), Oaidă, Hasani (Burmaz 71) – E. Krasniqi, A. Rrahmani, Petrila (Funsho Bamgboye 71). ANTRENOR: Bogdan Lobonţ

Cartonaşe galbene: Fl. Coman 42, V. Creţu 79, Olaru 90+2, Radunovic 90+2 / Oaidă 20, Hromada 29, P. Iacob 37, Funsho Bamgboye 82, Braun 90+2, A. Rrahmani 90+2

Arbitri: Marcel Bîrsan - George Florin Neacşu, Imre-Laszlo Bucsi - George Cătălin Găman

Arbitri VAR: Radu Petrescu – Marius Badea