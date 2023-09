Albion Rrahmani a refuzat să vorbească după Oțelul - Rapid, în urma scandalului de la România - Kosovo 

Rapidiștii nu au reușit să câștige în deplasarea cu Oțelul Galați, care a pus astfel capăt seriei de trei meciuri consecutive câștigate. Duelul i-a readus în teren, în calitate de colegi, pe Horațiu Moldovan și Albion Rrahmani, care s-au întâlnit și în calitate de rivali în România - Kosovo, meci care a început cu scandal și cu o întrerupere de 50 de minute după ce fanii tricolorilor au afișat un banner pe care scria „Kosovo e Serbia”.

Partida s-a reluat, iar România s-a impus cu 2-0, însă despre meciul de pe Arena Națională s-a scris în presa internațională, iar kosovarii au acuzat comportamentul românilor. Rrahmani a fost titular și integralist în meciul de la Galați, însă pare să nu fi trecut peste scandalul petrecut în urmă cu câteva zile.

Horațiu Moldovan a dezvăluit ce a vorbit cu Albion Rrahmani

Titularul din poarta naționalei, Horațiu Moldovan, a vorbit la finalul meciului, iar când a fost întrebat despre discuția pe care a purtat-o cu Rrahmani a dezvăluit ce i-a transmis. Tot atunci, reporterul aflat la Galați a dezvăluit că fotbalistul kosovar a refuzat să meargă la interviul de la finalul partidei.

„Nu prea înțelegeam niciunul de ce s-a oprit meciul, după ce am intrat la vestiar am înțeles că are legătură cu acel banner. Nu cred că trebuie să comentez eu aceste lucruri. Eu credeam că s-a oprit meciul din cauza scandărilor, îi explicam că strigau doar: 'Serbia, Serbia!'

Nu știu că nu a vrut să vină la flash, poate a pățit ceva, a resimțit ceva, e un băiat extraordinar, nu cred că se pune problema să avem polițe de plătit”, a declarat Horațiu Moldovan la finalul meciului.