Adrian Mutu, mulțumit după egalul cu Farul! A fost întrebat direct de ce îl ține pe Ioniță pe bancă 

Tehnicianul a fost mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa și de jocul prestat împotriva liderului din Superligă.

Printre altele, Mutu a fost întrebat și despre situația decarului Alex Ioniță, care a fost rezervă pe tot parcursul partidei.

Adrian Mutu: ”Văd partea plină a paharului”

„Nu pot să spun că nu sunt mulţumit, a fost un meci echilibrat. Au fost momente când noi puteam să deschidem scorul, dar şi ei puteau să o facă. E un rezultat corect. Mă bucur că am făcut o propagandă bună fotbalului. Suntem doi antrenori care vrem să jucăm pe atac. E o echipă bună. Nu întâmplător este pe primul loc. Îmi felicit băieţii, au dat totul şi asta e cel mai important. În minutul 4-5 am avut noi o ocazie unu la unu. Într-un meci sunt mai multe episoade în care una dintre echipă domină şi alta se apără.

În prima repriză ei au avut şansele mai mari, au avut două bare. În a doua repriză am echilibrat puţin. Ca antrenor, tot impul într-un meci de genul acesta, văd partea plină a paharului. Acesta nu este un meci normal de campionat. Azi am luat gol poate nu din cea mai periculoasă a lor, o execuţie extraordinară a lui Nedelcu.



Nu înseamnă că dacă dă gol am fost inspirat. M-am uitat în primul rând că i-am blocat. Cred că am făcut un spectacol în Giuleşti, am arătat ca două echipe. Am fost forţat, Kait a simţit o durere pe aductori. Costache a avut o entorsă. Au fost două schimbări pe care am fost oblicat să le fac.

Producem fotbal şi am arătat că jucăm de la egal la egal cu primele două clasate. Dacă am fi fructificat şi am fi închis meciul şi acum, altfel am fi stat de vorba. Dar poate nu ar fi reflectat realitatea din teren. Cu Ioniţă nu se întâmplă nimic, sunt jucători care sunt mai în formă decât el. A avut și o accidentare”, a spus Mutu, la finalul partidei.

În runda următoare, Rapid va juca pe terenul lui Sepsi, în timp ce Farul Constanța va primi vizita Universității Craiova.

Clasamentul în play-off:

1. Farul - 36p *

2. CFR Cluj - 33p

3. FCSB - 30p

4. Rapid - 28p*

5. Universitatea Craiova - 28p

6. Sepsi - 21p

* Farul și Rapid au un meci în plus față de restul echipelor