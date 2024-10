Antrenorul lui Oțelul Galați și-a bruscat recent un jucător, pe David Maftei, în timpul partidei cu Dinamo.

Adrian Mutu: ”Dacă Dorinel îi făcea asta lui Săpunaru sau lui Ganea, încă era spitalizat!”

La finalul meciului, tehnicianul a recunoscut că obișnuiește să recurgă la astfel de metode pentru a-și pune la respect elevii, lucru care i-a adus numeroase critici, inclusiv din partea foștilor coechipieri din Generația de Aur.

Ulterior, scandalul a luat proporții, iar Dorinel Munteanu a spus că nu a fost niciodată prieten cu aceștia.

Întrebat despre comportamentul lui Dorinel Munteanu, Adrian Mutu a recunoscut că antrenorul a exagerat, însă nu consideră că gestul acestuia este unul deosebit de grav.

Totuși, Mutu susține că antrenorul nu și-ar fi permis să facă aceste gesturi în fața unui fotbalist cu experiență precum Cristi Săpunaru sau în fața cuiva cu un temperament precum cel al lui Ionel Ganea, deoarece, spune Briliantul, ar fi fost ”încă spitalizat”.

”E exagerat acolo. Am auzit ce a spus și Dorinel. E un copil de 20 de ani. Strigându-l de trei ori și neuitându-se la el, probabil în tensiunea meciului a avut reacția asta, dar nu e nimic grav.

Se mai întâmplă. E fotbal, suntem bărbați. Nu ai timp să dezvolți prea mult un subiect când ești în timpul meciului. Problema lui Dorinel e ce face după ce se întâmplă și se ia la trântă cu toată lumea.

(n.r. dacă a avut vreun antrenor ca Dorinel) Nu am avut un antrenor să se comporte așa. Un astfel de comportament merge cu copii de 20 de ani. Eu cred că ăsta e ambientul lui Dorinel, locul unde se simte bine și poate face orice.

Eu cred că, dacă îi făcea lucrul ăsta lui Săpunaru sau lui Ganea, acum probabil încă era spitalizat”, a spus Adrian Mutu la Fanatik.

Dorinel Munteanu s-a luat și de Florin Prunea

Printre contestatarii lui Dorinel Munteanu s-a numărat și Florin Prunea. Fostul portar al naționalei României declara recent că Dorinel "e fratele meu, am stat cu el în cantonamente mai mult decât am stat cu nevastă-mea", însă a primit o replică dură din partea antrenorului de la Oțelul.

Dorinel Munteanu le-a răspuns foștilor colegi care l-au criticat. Antrenorul de la Galați spune că nu a fost niciodată prieten cu cei din Generația de Aur.

"Prieten n-am fost niciodată cu cei din Generația de Aur. Colegi am fost, asta e clar. Fiecare cu meseria lui. Unii poate au fost jigniți că au fost tot timpul numărul 2, în spatele meu, cum și acum îi consider la fel. Au altă meserie, comentează randamentul, ceea ce fac eu la echipă. Bun, sunt plătiți, își câștigă bănuții din a-și da cu părerea, dar să jignești un om, să exagerezi, că am făcut, am omorât, l-am tras, l-am bătut, că la mine în vestiar este scandal... uitați-vă pe teren ce scandal este la mine.

Colegii mei adevărați n-a spus niciun cuvânt. Cine s-a dat prieten cu mine și a bătut apropouri că a stat cu mine în cameră mai mult decât cu soția lui... o ia razna”, a spus Dorinel Munteanu.