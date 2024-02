Adrian Mutu anunță schimbări în echipa CFR-ului + jucătorul amendat după eșecul cu Rapid

FCU Craiova - CFR Cluj este programat sâmbătă, de la ora 21:30 și va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro. Aflați pe locul trei, la trei puncte în spatele Rapidului, ardelenii au nevoie de victorie în partida din deplasare.

Înaintea confruntării din Bănie, Adrian Mutu a vorbit despre eșecul din etapa trecută, dezvăluind că Panagiotis Tachtsidis a fost amendat din cauza cartonașului galben pe care l-a primit.

"Am trecut peste meciul cu Rapid, chiar dacă a fost o înfrângere dureroasă. Am avut ghinion mare la golul pe care l-am primit. Sper că am învățat din greșeli și să ne întoarcem pe drumul victoriilor.

Băieții s-au antrenat bine săptămâna asta, sunt concentrați. Știu că au nevoie de o victorie pentru a rămâne acolo sus. Vor fi niște schimbări în primul 11, o să vedeți sâmbătă.

Am avut o discuție normală cu patronul. Era normală. S-a încheiat și perioada de transferuri. Trebuia să luăm niște decizii. Le-am luat și nimic mai mult.

(n.r. - Panagiotis Tachtsidis) Este mai temperamental. Trăiește foarte intens meciul. A vrut să pună presiune pe arbitri, dar l-a costat. A fost amendat și de club! Sper că învață din această greșeală", a declarat tehnicianul, în cadrul unei conferințe de presă.

Aly Abeid, noul jucător al lui CFR Cluj!

CFR Cluj a oficializat al șaselea transfer al perioadei de mercato din această iarnă. Aly Abeid (26 de ani) a fost prezentat oficial la fosta campioană a României, la scurt timp după ce UTA Arad a anunțat că i-a încheiat contractul.

Noul jucător al lui Adrian Mutu poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș stânga. Acesta a fost în România în 2022, la UTA Arad, după ce a fost ”școlit” în Spania și a evoluat în Franța pentru Valenciennes.

În acest sezon, Abeid a fost unul dintre titularii din echipa lui Mircea Rednic. La Arad a evoluat în 22 de partide, în campionat și Cupa României.