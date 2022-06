În luna mai, fiul său anunța pe pagina de Facebook că Mititelu senior va ieși din închisoare. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

În urmă cu aproape o săptămână, Curtea de Apel Craiova a hotărât ca omul de afaceri să rămână în spatele gratiilor.

Adrian Mititelu va ieși din închisoare! Decizia publicată de Tribunalul Dolj

„În baza art. 459 alin 4 Cpp raportat la art. 453 lit f Cpp: Admite în principiu cererea de revizuire formulată de revizuentul Mititelu Adrian Marin privind sentinţa penală nr. 82/13.02.2019 a Tribunalului Dolj , definitivă prin Decizia penală nr. 1364/05.11.2020 a Curţii de Apel Craiova, pronunţată în dosarul nr. 5997/63/2016. În baza art. 460 alin 1 Cpp , dispune suspendarea executării sentinţei penale nr. 82/13.02.2019 a Tribunalului Dolj , definitivă prin Decizia penală nr. 1364/05.11.2020 a Curţii de Apel Craiova, pronunţată în dosarul nr. 5997/63/2016, fiind emis MEPI nr. 97/2019 din 05.11.2020. Definitivă cu privire la admiterea în principiu.

Cu contestaţie în 48 ore de la comunicare pentru cei lipsă și de la pronunţare pentru cei prezenţi, privind suspendarea executării sentinţei. Stabileşte termen pe fond la 26.09.2022, ora 11.30, pentru când se citează părţile. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 20.06.2022, ora 15.15”, se arată pe Portal Just.

La începutul anului 2021, Mititelu a mai primit o lovitură. A fost condamnat într-un alt dosar de evaziune fiscală, la pedeapsa de cinci ani de închisoare cu executare.

„E o decizie care nu are nicio legătură cu aplicarea actului de justiție, este o condamnare făcută de mafia din justiție, deranjată de ce am făcut în acești ani. Am făcut fel și fel de plângeri, acum am fost executat. Este o execuție ordinară, fără nicio acoperire legală.

Este vorba despre jucătorul Costea Mihai Alexandru, care a ajuns la Steaua în baza excluderii echipei Universitatea Craiova și nu în baza acelui act de transfer, care nu s-a mai finalizat. Toți cei 39 de jucători au fost luați prin actul de excludere, niciunul nu a plecat printr-un transfer”, a spus Mititelu, în 2020, după condamnare, la Digi Sport.