FC U Craiova a condus cu 3-0 după golurile lui Aurelian Chițu (36, 63) și William Baeten (60), însă FC Voluntari a revenit senzațional prin reușitele lui Naser Aliji (78), Runar Mar Sigurjonsson (85) și Andrei Dumiter (90+7). Mai mult, ilfovenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 84, după eliminarea lui Aliji.

Reacția lui Adrian Mititelu după thriller-ul de la baraj cu FC Voluntari

Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde FC U Craiova s-a impus cu 5-4, iar oltenii au obținut calificarea în finala barajului european. Adrian Mititelu, patronul oltenilor, a oferit o reacție după meci.

"Așa ceva n-am mai trăit sau poate ceva asemănător îmi aduc aminte în 2006, cu Iașiul, pe o zăpadă aici. Ne-au condus cu 2-0, am întors noi, 3-2 și ne-au egalat în ultimul minut, 3-3. Sincer, eram convins că la penalty-uri pierdem, pentru că numai noi putem să avem astfel de ghinioane. Tot timpul în meciurile decisive am avut ghinion, dar uite că în seara asta am avut șansă să câștigăm pe final. E o victorie meritată, dar care totuși ne-a stors. Voluntari e o echipă foarte bună, care joacă foarte bine. Ei au făcut meciuri foarte bune și cu CS U. Dacă i-ai îmbrăca în tricoul lui FCSB sau CFR, eu spun că se bat la titlu fără probleme. Tot timpul mi-a fost teamă de ea și are în fața noastră un ascendent. Bine că am trecut de ei și vă spun că meciul viitor nu va fi la fel de greu ca acesta. Asta nu înseamnă că va fi câștigat, dar nu va fi atât de complex ca ăsta.

Azi am obținut o mențiune chinuit, pe final, cu șansă la loteria penalty-urilor. Sper să obținem și premiu acum. La penalty-uri am zis gata... de obicei, o echipă care întorce după 0-3 câștigă la penalty-uri. Uitați-vă la Liverpool cu AC Milan. Plus că cei mai buni executanți, Chițu, Bauza, Achim, Albu, Bahassa nu mai erau pe teren. Dacă ei erau pe teren, aceștia erau primii executanți.

Îmi doresc să joc cu CS U. E o echipă care joacă fotbal și e bine pentru noi, pentru fotbalul craiovean. Chiar le țin pumnii duminică. Sper să bată pe cei de la Sepsi, iar CFR să facă un egal, pentru că n-am chef de o deplasare la Cluj. E și joi meciul de la Cluj, e din pripă, nu știu dacă mai găsim avion. Mi-aș dori să facem meci cu CS U. Eu sunt convins că vom da trei goluri și în următorul meci, dar sper să nu mai primim", a spus Adrian Mititelu.

CFR Cluj sau Universitatea Craiova, adversara lui FC U Craiova din finala barajului

Grație triumfului dramatic de ieri, FC U Craiova s-a calificat în finala barajului pentru Conference League. Gruparea patronată de Adrian Mititelu va întâlni ocupanta locului 3 - fie CFR Cluj, fie rivala locală Universitatea Craiova. Meciul se va disputa tot într-o singură manșă, pe terenul formației din play-off.

Locul 3 din play-off va fi stabilit în urma meciurilor de duminică. CFR Cluj trebuie să învingă campioana Farul pentru a fi sigură de baraj, în timp ce Universitatea Craiova are nevoie să învingă Sepsi, iar echipa lui Dan Petrescu să se încurce.

Până în prezent, trei echipe au locul asigurat în competițiile europene asigurat: Farul Constanța - calificare în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, FCSB și Sepsi - turul 2 preliminar Conference League.

Câștigătorea barajului dintre FC U Craiova și CFR Cluj / Universitatea Craiova va începe preliminariile Conference League tot din turul 2.