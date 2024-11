Adrian Mititelu a făcut o schimbare la nivelul băncii tehnice și s-a despărțit de antrenorul Marius Croitoru, ”instalat” imediat după ce echipa a retrogradat în Liga 2.



Rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, astfel că finanțatorul vrea acum un antrenor care să-i redreseze echipa. În capul listei sale sunt Ovidiu Burcă (44 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, liber de contract de aproape un an, dar și Giovanni Costantino (40 de ani), fostul său antrenor.



Adrian Mititelu: ”Îi am în plan pe Burcă și Costantino”



Mititelu a spus că decizia pe care o va lua poate fi influențată de rezultatul echipei sale din etapa următoare. FCU Craiova ar urma să întâlnească CSM Slatina.



„Am mai multe variante de antrenor. Am foarte mulți. Sunt foarte mulți care și-ar dori să vină la noi, deși eu sunt mai rău cu antrenorii. Îți dau cuvântul meu de onoare că încă nu am luat vreo decizie, dar sunt vreo 4 nume importante pentru fotbalul românesc.



Eu îl am în plan și pe Burcă, îl am în plan și pe Costantino. Mai am în plan doi antrenori români. Sunt antrenori care așteaptă, dar contează mult ce vom face la Slatina. Dacă facem vreo minune și batem la Slatina, avem 3 săptămâni de pauză.



Pandurii Tg. Jiu s-a retras și avem timp să ne punem pe picioare, dar trebuie neapărat să batem la Slatina. Vom vedea”, a spus Mititelu, la Fanatik.ro.



FCU Craiova - Ceahlăul Piatra Neamț 2-4



Jibril Ibrahim a deschis scorul în minutul 13, ca Patrick Petre să restabilească egalitatea din penalty (minutul 22) și să ducă scorul la 2-1 în minutul 33. Înainte de pauză, Mihai Răduț a înscris pentru olteni.



În a doua jumătate, Ceahlăul a turat motoarele pe final. Cristian Copot i-a readus pe oaspeți în avantaj cu un gol în minutul 82. Carl Davordzie a pus cireașa pe tort în minutul 90.