Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară, de la ora 19:00, în etapa #4 a Superligii României. Unirea Slobozia și UTA Arad s-au duelat pe stadionul din Clinceni.

Adrian Mihalcea a tras semnale de alarmă, după prima înfrângere din Superligă: "Nu avem unde să ne antrenăm!"

La finalul celor 90 de minute Adrian Mihalcea a venit la microfon și a oferit declații. Tehnicianul formației din Ialomița a vorbit despre prestația echipei sale, și, în ciuda faptului că scorul la finalul meciului era în favoarea echipei lui Mircea Rednic, Mihalcea a fost mulțumit de elevii săi.

Mai mult, antrenorul a tras și un semnal de alarmă pentru următoarea deplasare la Cluj. Unirea Slobozia se va duela cu CFR Cluj, în Gruia, iar Mihalcea anunță că gruparea din Slobozia nu are resursele necesare pentru a putea juca la nivel maxim.

"O înfrângere rămâne o înfrângere, nu consider că e dureroasă. Din contră, am observat din nou jocul bun al echipei mele. Nu am avut norocul din alte partide, dar, per total, atitudinea lor a fost una exemplară. Le-am spus că trebuie să evităm aceste cadouri, fiindcă jucăm cu echipe care au jucători de calitate.

Noi suntem într-un moment încă bun. A venit prima înfrângere, vor mai veni, dar important pentru mine este că am avut o prestație bună. Suntem în continuare o echipă mică, nou-promovată, care, până în momentul de față, practică un fotbal bun. Nu cred că vom fi sperietoarea nimănui sau că alte echipe vor juca diferit împotriva noastră. În mintea mea, acest gând nu există.

Mie îmi plac meciurile cu echipele mari. Am câștigat în fața unei campioane de acum doi ani, am făcut un meci bun împotriva Stelei.

Ce se întâmplă până la meci? Nu avem unde să stăm la Cluj, nu avem unde să ne antrenăm, jucăm la 10 noaptea, mai pierdem o noapte pe drum. Nu cred că a luat nimeni în considerare aceste aspecte", a declarat Adrian Mihalcea, după meci.

Clasamentul Superligii României