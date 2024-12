Unirea Slobozia a deschis scorul prin Florin Purece (36 - penalty), după un henţ comis de Leo Bolgado. Purece a fost al doilea executant al loviturii de pedeapsă, după ce şutul lui Dmitro Pospelov a fost apărat Otto Hindrich (34). Penalty-ul a fost repetat pentru că mai mulţi jucători de la CFR au intrat în careu înaintea executării loviturii de la 11 metri.

Louis Munteanu a egalat din penalty (62), după un fault comis de Ionuţ Coadă la Adrian Păun. Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Laurenţiu Vlăsceanu (20), iar clujenii prin Louis Munteanu (22).

Dan Petrescu a fost eliminat în minutul 89 pentru proteste repetate. CFR Cluj are o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec.

Reacția lui Adrian Mihalcea după remiza cu CFR Cluj

Antrenorul ialomițenilor a declarat la finalul partidei că este mulțumit de rezultat și că va face tot ce este posibil pentru a câștiga și ultima partidă din acest an, cu Petrolul Ploiești.

"Normal, sunt foarte mulțumit pentru acest punct, câștigat clar în fața unei echipei mari. Astăzi am suferit, am avut și noroc. În final, fazele din final ne puteau aduce iar tristețe.

Am suferit, puteam pe contraatac să marcăm și golul doi, dar suntem mulțumiți cu acest egal. Și penalty-ul nostru și al lor au fost clare. A fost cu noroc, că s-a repetat penalty-ul. Pot să zic că am avut ghinion că am ratat de pe linia porții, dar vine din partea unui copil.

Era destul de dificil, chiar dacă nu primeau penalty, ne-au presat foarte mult. La fazele fixe ne-au creat probleme. E un rezultat echitabil, așa ocazii mari n-au prea fost.

Găsim resurse și pentru ultimul joc, avem jucători cu care am promovat, vomface permutări și reinventări, ne vom prezenta foarte bine și la următorul meci", a declarat Adrian Mihalcea, potrivit Digi Sport.