Adrian Ilie, reacție explozivă după ce a văzut ce s-a întâmplat la FCSB

Adrian Ilie, fostul mare jucător al Stelei și al naționalei, s-a uitat cu atenție la formula pe care a mizat Elias Charalambous în partida de la Arad. Cum șefii FCSB-ului insistă pentru Alexandru Pantea, un jucător cu mare potențial, în acest sezon fundașul dreapta e om de bază în echipa cipriotului. La partida de la Arad a arătat din nou spirit de sacrificiu, disponibilitate la efort, dar a și greșit. A fost eliminat după două cartonașe galbene, iar pe finalul confruntării cu trupa lui Mircea Rednic a fost eliminat și Florinel Coman.

Adrian Ilie, tranșant

Adrian Ilie consideră că Alexandru Pantea a fost expus la al doilea galben, iar principala vină le aparține lui Charalambous și Pintilii. Iată ce a spus "Cobra", fost idol în Ghencea, la fanatik, marți dimineață":

„A început foarte bine Steaua. Ce nu înțeleg eu după gol, deși începe să aibă ocazii, domină meciul, are Olaru șansă de 2-0 imediat. Chiar dacă sunt egalați, la 1-1, cu Pantea care ia galben.

Ce nu înțeleg eu la cei care antrenează de pe bancă, nu mergem în tribună, să spunem că Gigi se bagă sau face schimbările, e că n-ai voie să îl lași pe Pantea ultim apărător acolo, când știi că are un galben!

O fază fixă a Stelei, o degajare, acolo schimbi! Îl pui pe Radunovic ultimul și pe Pantea puțin mai în față, să protejezi situația. Ia al doilea galben, după ce a jucat-o cu mâna. Aici nu înțeleg eu banca de ce nu a intervenit.

Nu, schimbăm puțin, să nu-l expun la al doilea galben! Cineva trebuie să facă asta. Și în zece, părerea mea e că meciul nu părea să aibă o așa dificultate. S-au stins ca o lumânare! Trebuie o voce, cineva de pe bancă să spună: ‘Treci mai în față!’. Îl expui încă o dată?!”

UTA - FCSB 2-1

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, a declarat după meciul pierdut luni seara de FCSB la Arad, scor 1-2, că la meciurile cu UTA s-a lăsat întotdeauna cu nervi şi cartonaşe roşii.

„Am început foarte bine şi am marcat repede. Am avut ocazii. După, a fost acel penalti, nu ştiu ce să spun. Am vorbit cu domnul Găman şi mi-a spus că el nu a dat penalti, dar i s-a strigat în cască ”penalti, penalti”. El a mai fost suspendat odată. A fost un meci greu, pe un teren greu, cu o echipă grea. Tot timpul aici s-a lăsat cu cartonaşe roşii. Au fost foarte mulţi nervi. Îmi pare rău, a fost un gest nesportiv. Am greşit. Dar, cu o fază înainte am fost lovit cu cotul şi cu palma, dacă nu replicam şi eu, nu îi dădea nicodată cartonaş galben. Nu trebuie să facem o tragedie din asta, mergem înainte ”, a declarat Florinel Coman.